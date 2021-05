Martić izbacila igračicu s kojom je prošli tjedan igrala zajedno u parovima

Prošli tjedan hrvatska tenisačica Petra Martić i Amerikanka Shelby Rogers igrale su zajedno u parovima na WTA 1000 turniru u Madridu i stigle su do četvrtfinala, a u ponedjeljak su se sučelile u 1. kolu WTA 1000 turnira u Rimu i slavila je Petra Martić sa 5:7, 6:3, 6:4.

Bio je to njihov drugi međusobni dvoboj i prva pobjeda Martić, koja je ujedno prekinula crni niz poraza, jer je na četiri turnira zaredom bila poražena na startu (Madrid, Istanbul, Miami i Dubai).

Martić je dobro krenula u meč i prva došla do "breaka" i vodstva 3:0, ali potom je dva puta izgubila svoj servis, a time i prvi set. U drugom setu kod vodstva 4:3 hrvatska tenisačica radi "break" i na svoj servis ima priliku poravnati na 1:1. No, do toga je teško došla jer je morala spasiti tri vezane "break-lopte".

U odlučujućem setu Petra Martić spasila je jednu "break-loptu" u šestom gemu i četiri u osmom, da bi u preostala dva gema dopustila protivnici samo dva poena i tako je došla do pobjede nakon 2 sata i 30 minuta borbe.

U sljedećem kolu Petra Martić igrat će protiv bolje iz dvoboja između Francuskinje Kristine Mladenović i Švicarke Belinde Benčić.