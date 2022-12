Pašalić: 'Primiti sina u naručje nakon pobjede nad Brazilom – nema riječi kojima bih opisao taj osjećaj!'

Mario Pašalić (27) jedan je od velikih junaka Hrvatske na SP-u, skupivši pet nastupa, odigravši 198 minuta, odlučujući jedanaesterac protiv Japana. Mario je za sada na brojci od 48 nastupa za Hrvatsku, dakle u finalu bi se ta brojka mogla fino zaokružiti na 50. Ovako Pašalić ukratko opisuje svoje duševno stanje:

- Fenomenalno! Kada se sve ono događalo prije četiri godine, sanjao sam da budem dio toga. Malotko je mogao očekivati da će se za četiri godine ponoviti ista stvar. Mi smo opet među četiri najbolja na svijetu, što je nestvaran uspjeh, ali ne mislimo se na tome zaustaviti. Maksimalni fokus je na Argentini, još jednoj povijesnoj utakmici.

Čeka ga prijatelj Gomez

Protiv Japana ste pucali odlučujući penal, a protiv Brazila ste izvođenje penala gledali i držali palčeve suigračima. Što vam je bilo teže?

- U trenucima kada sam izvodio penal protiv Japana, bio sam totalno samouvjeren. Pripremao sam se za njega nakon što je Livi obranio prva dva penala, on mi je omogućio tu šansu, a ja sam za nju bio potpuno psihički spreman. Unaprijed sam bio odlučio gdje ću pucati. Izbornik Dalić otkrio je kako je Nikola Vlašić dva puta rekao da će pucati penal.

- Istina je, malo smo Niksi i ja pričali o tome, znate da smo nas dvojica međusobno dobri, i obojica smo rekli da, ako dođe do penala, da ćemo pucati, jer osjećamo se moćno i samouvjereno i želimo pridonijeti našem uspjehu. Supruga mi je s djetetom došla na utakmicu s Brazil, a primiti sina u naručje nakon pobjede nad Brazilom – nema riječi kojima bih opisao taj osjećaj. Ta je utakmica najveća u mojoj karijeri.

Andrej Kramarić prije prvenstva je izjavio kako priželjkuje da Argentina i Messi osvoje naslov. Očito ćemo mu morati pokvariti te želje?

- Da, morat ćemo, nadam se da ćemo u utorak ostvariti ono po što smo došli i da ćemo nakon četiri godine ponovno igrati finale.

Je li Argentina teži ili lakši suparnik od Brazila?

- Je li lakši ili teži, vidjet ćemo u utorak. Jaka su momčad, agresivna, predvodnik te generacije i dalje je Messi, najbolji igrač na svijetu, i morat ćemo djelovati kao momčad, kao protiv Brazila, da bismo ga zaustavili.

Jeste li se vidjeli s bivšim suigračem Papuom Gomezom, sada igračem Seville?

- Samo smo se pozdravili i dogovorili se da se vidimo poslije utakmice.

Tko je za vas do sada najbolji igrač Svjetskog prvenstva?

- Ja bih se tu držao hrvatske reprezentacije: izdvojio bih Joška (Gvardiola) i Livakovića, koji nas nose.

Poznajete puno Argentinaca iz Serie A – tko je po vama od njih najopasniji, uz Messija?

- Kada govorimo o Argentini, uvijek govorimo o napadačima i veznim igračima. Naravno da je Messi najopasniji, ali nije samo on Argentina, tu je i Lautaro... Trebamo se postaviti hrabro, muški, kao kada smo izbacili vjerojatno Naša desna strana odradila je sjajan posao protiv Neymara i Viniciusa, može li sada lijeva napraviti isto protiv Messija – Perišić, Kovačić i Sosa?

- Sigurno da mogu. Plan je protiv Brazila bio da si moramo međusobno pomagati; s lijeve strane prijetila nam je najveća opasnost, jer Vinicius je u fenomenalnoj formi, a Jura je to fenomenalno odradio, uz pomoć svih nas. Ne vidim zašto to ne bismo mogli primijeniti i protiv Argentine – ističe Pašalić.

Je li za vas iznenađenje što je Hrvatska u polufinalu Svjetskog prvenstva?

- Nije. Znamo koliko smo jaki, evo mi smo izgubili samo jednu od posljednjih dvadeset utakmica, samo jednu od 12 na svjetskim prvenstvima, što je nevjerojatan uspjeh. Jesu među tim suparnicima bile neke reprezentacije manjega renomea, ali bila je tu i Francuska, sada i Brazil, Belgija. Znao sam da imamo snagu nositi se najvećima, predvođeni Lukom.

Penali nisu sreća

Strani se novinari pitaju – koja je tajna uspjeha Hrvatske?

- To je naša mentalna snaga. Kada se govori i penalima, obično se spominje sreća, a ja bih rekao da je to povezano s mentalnom snagom. Vidite, kod nas su penale izvodili igrači koji imaju manje iskustva, a učinili su to perfektno, kao što je na isti način to odradio i Livi. To je ta mentalna snaga, karakter kojega posjedujemo – zaključio je Mario Pašalić.

Odluči li se jednoga dana za trenerski posao, Pašalić već ima dobru startnu poziciju: taj je Kaštelanin, naime, rođen u Mainzu, rodnome gradu jednoga od najvećih trenera današnjice, Jürgena Kloppa.

