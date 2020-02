Mario Mandžukić preselio u Katar, ali ovome se sigurno nije nadao

Mario Mandžukić ove je zime napustio Juventus i iznenađujuće preselio u Katar. Bivši hrvatski reprezentativac i nekadašnji napadač Bayerna i Atletica za novi je klub odabrao Al-Duhail.

Mandžo je na Bliskom istoku dobio sjajne uvjete, potpisao je na godinu i pol dana i za to će vrijeme dobiti 12 milijuna eura. Njegov je transfer izazvao dosta pozornosti u svjetskim medijima, a 33-godišnji Hrvat u Kataru je dočekan kao zvijezda.

– Ovo je novo poglavlje u nogometnoj karijeri. Jedva čekam sa suigračima krenuti ostvarivati klupske ciljeve – kazao je Mario Mandžukić nakon potpisa ugovora.

No, čini se da Mandži ne ide sve prema planu. Naime, naš napadač do sada je odigrao pet utakmica za Al-Duhail i zabio samo jedan gol. Proteklog je vikenda zamijenjen u 69. minuti iako je njegova momčad u tom trenutku gubila 1:0.

No, možda se radi tek o privikavanju na novu sredinu i drugačiji nogomet od onoga u Juventusu. Mandžo će moći pokazati što zna na azijskoj Ligi prvaka koja uskoro počinje i na kojoj Al Duhail želi ostvariti dobar rezultat.

