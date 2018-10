Marin: Događa se to na kraju sezone, turniri su iznimno jaki

Marin Čilić izgubio je još jedan meč koji je po svemu morao dobiti. Prvi hrvatski reket i prvi nositelj ATP 500 turnira u Tokiju poražen je već u prvom kolu, i to od 56. tenisača svijeta Nijemca Jan-Lennarda Struffa sa 6:3, 4:6, 6:7 (1). Nakon što je osvojio prvi set, Marin je u drugom imao dvije break-lopte za vodstvo od 4:3. Nije ih iskoristio, izgubio je taj set, a potom je u trećem dva puta (pri vodstvima od 5:4 i 6:5) servirao za meč, ali bez uspjeha. U drugom slučaju čak je imao i vodstvo od 30:0, ali potom je izgubio četiri poena zaredom. U tie-breaku poveo je s 1:0, da bi potom prokockao sedam poena u nizu! I dopustio Nijemcu da dođe do tek druge pobjede nad igračima iz Top 10, i to u svojoj 29. godini.

Razočaravajući poraz na turniru na kojem je Marin posljednje dvije godine stizao do polufinala. Čilić je ostao bez 180 bodova, ali zbog ovog neuspjeha neće pasti na ATP listi. Ostat će šesti jer ima preveliku prednost pred prvim pratiteljima Dominicom Thiemom, Grigorom Dimitrovom i Kevinom Andersonom da bi ga oni (zasad) mogli stići. No, propustio je priliku da ozbiljnije napadne peto mjesto na kojem je Alexander Zverev s 200-tinjak bodova prednosti.

– Morat ću analizirati ovaj poraz sa svojim timom, vidjeti što je bilo dobro, a što treba popraviti. Događa se to na kraju sezone, turniri su iznimno jaki i morate od prvog kola biti maksimalno spremni. Imam pet-šest dana do turnira iz kategorije Masters 1000 u Šangaju da se malo sredim, osvježim i dobro pripremim – poručio je Marin iz Tokija.