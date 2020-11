Maradona je priznao da je od njega bolji Hrvat Carlovich

Pokojnog Diega Armanda Maradonu brojni su navijači smatrali najboljim nogometašem u povijesti. No, legendarni Argentinac nije dijelio to mišljenje. Kada je pred kraj karijere došao igrati u Rosario za Newells Old Boyse odmah je spočitnuo novinarima da ga ne zovu najboljim u gradu u koji je došao:

– Znate to i vi, najbolji na svijetu već je igrao u Rosariju, a to je bio čovjek po imenu Carlovich.

A životna priča Tomasa Felipea Carlovicha za filmska je platna. Carlovich, sin hrvatskog vodoinstalatera, živio je u kući u kojoj se rodio kao najmlađi od sedmero djece. Uvijek je bježao od slave i novca, a hvalili su ga velikani argentinskog nogometa Diego Maradona, César Luis Menotti, José Pekerman i Marcelo Bielsa.

Carlovicheva diskretna karijera trajala je 17 godina. Počeo je igrati u Rosario Centralu, u prvoj ligi, no onda je nastupao u lokalnim nižim ligama a najslavnije trenutke je doživio u dresu Central Córdobe i Independiente Rivadavije koje je nazivao svojim „dvjema ljubavima“. Nikada nije uzletio na veliku međunarodnu scenu jer je El Trinche više volio uživati u životu nego na treninzima. Znao je i ne dolaziti na utakmice.

Nažalost, i Carlovich nas je nedavno napustio. Preminuo je u 75. godini života u bolnici u Rosariju. U blizini rodne kuće napao ga je mladić i udario u glavu te mu ukrao bicikl, a bivši nogometaš kasnije je podlegao ozljedama.

"Tvoja skromnost bila nam je svima pouka, dragi Trinche. Ne mogu vjerovati da te nema, nedavno smo se vidjeli, a sada si otišao. Moja sućut obitelji, nadam se da će pravda biti zadovoljena. Počivaj u miru, učitelju moj", napisao je Maradona kada je čuo ovu vijest. A sada je otišao i "mali zeleni".