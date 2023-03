Manchester City ponudio 12 milijuna eura za tinejdžera Luku Vuškovića. Hajduk još nije odgovorio

Kakvih je mjesec dana iza 16-godišnjeg stopera Hajduka Luke Vuškovića. Mlađi brat Marija Vuškovića, koji još nije saznao svoju sudbinu nakon optužbi za doping, debitirao je za seniore splitskog kluba u derbiju protiv Dinama na Maksimiru 26. veljače, ali poraz od 4:0 nije ga obeshrabio. Samo nekoliko dana kasnije, zabio je svoj prvijenac u pobjedi protiv Osijeka u Hrvatskom kupu (2:1), da bi ga trener Ivan Leko nastavio uvršavati u početni sastav u narednim utakmicama prvenstva, uključujući posljednju, protiv Slaven Belupa, u slavlju 1:0.

Jasno je da brojni europski klubovi gledaju Vuškovića, koji bi mogao postati najveći izlazni transfer Hajduka u povijesti. Rekord drži Nikola Vlašić, koji je u ljeto 2017. s Poljuda otišao u Everton za 10.8 milijuna eura. A Manchester City navodno za Luku nudi više od toga. Ranije je u Split za mladića stigla ponuda iz Paris Saint-Germaina, koju je Hajduk odbio, no to nije obeshrabrilo drugog financijskog 'teškaša' u želji da ga vidi u svojim redovima.

Kako piše novinar The Athletica David Ornstein, City je ponudio deset milijuna eura odštete uz dva milijuna eura u bonusima za tinejdžera. Hajduk se tek treba javiti, dakle - nisu ni prihvatili, ali ni odbili.

