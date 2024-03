Lutrija nastavlja sponzorirati olimpijce i u tome vidi sigurno ulaganje

U nazočnosti četvero olimpijaca - Anamarie Govorčinović, Mateee Koštro Parlov, Matije Marinića i Marka Golubića - Hrvatski olimpijski odbor i Hrvatska lutrija produžili su suradnju koja, po riječima predsjednika HOO-a Zlatka Mateše, traje već desetak godina.

- Za nas je veliko zadovoljstvo što možemo, pored onog zakonski utemeljenog, i na ovaj način imati Lutriju kao sponzora hrvatskog sporta. Zapravo, hrvatski sport se svojim najvećim dijelom financira od igara na sreću a mi zajednički vodimo cijeli niz akcija čiji rezultati se vide kako u lokalnom tako i u olimpijskom sportu - kazao je Mateša na kojeg se nadovezala Nikolina Klaić, članica Uprave Hrvatske lutrije zadužena za marketing, koja očito u sponzoriranju hrvatskih olimpijaca vidi sigurno ulaganje:

- S posebnim smo zadovoljstvo prihvatili zamolbu za sponzoriranjem HOO-a jer držimo da su olimpijci najbolji promotori Hrvatske u svijetu. Osim toga, Lutrija je u protekle dvije godine značajno povećala svoje ulaganje u sport. Sufinancirali smo izgradnju 22 igrališta za košarku tri na tri a i financirali smo 20 parkova za "street workout". A i sponzori smo dva nacionalna saveza, vaterpolskog i džudaškog.

Produženju ove suradnje nazočili su i glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač te Dijana Pavićević, članica Uprave Hrvatske lutrije zadužena za financije koja je kazala:

- Suradnja Hrvatske lutrije i HOO-a je prirodna i ona kao takva donese benefit u smislu prepoznatljivosti Hrvatske lutrije kao društveno odgovorne kompanije. A mi kao takvi želim svu sreću hrvatskim olimpijcima, uz dodir sreće.

A u Parizu će im sportske sreće itekako trebati. A te vrste vjetra u leđa kanuist divljevodaš Matija Marinić u Parizu nije imao. Dogodilo mu se da je, na putu za Tokio, bio u zrakoplovu u kojem je putovao i jedan zaraženi putnik pa je i on završio u izolaciji.

- Bio sam izoliran tako da sam četiri dana bio bez ikakva treninga a onda sam mogao trenirati jednom dnevnom u posebnom režimu. I to je zacijelo utjecalo na moj olimpijski nastup u kojem sam ostvario 11. mjesto, jedno izvan finala.

Za razliku od tokijskog nastupa, u Parizu će Matija nastupiti bez brade:

- Brada je otišla nakon što sam postao ugovorni pričuvnik Hrvatske vojske. U vojarni sam se morao obrijati i tako je ostalo.

Pred Marinićem su vrlo teške pripreme baš kao ispred Matee Parlov Koštro koja se usred bijela dana našalila:

- Moje su pripreme doista teške, ja skupljam po 200 kilometara tjedno. A to, dakako, oduzme puno vremena pa sam suprugu jutros rekla da se vidimo sutra. Jako se teško nositi s afričkim trkačicama ali ja ću dati sve od sebe.

Činit će to i kajakašica Anamaria Govorčinović:

- Čeka me još razdoblje teških treninga i nadam se da ću na Olimpijskim igrama biti u životnoj formi. Nastupit ću ja i na Prvenstvu Europe koje će mi biti prolazna stanica u tempiranju forme za olimpijski nastup.

Nastup na Prvenstvu Europe čeka i tekvondaša Marka Golubića, svjetskog prvaka u kategoriji do 74 kilograma koji se u Parizu sprema nastupiti u težinskoj skupini do 68 kilograma. Doduše, on je o tome ovaj put govorio sa zadrškom:

- U našem sportu sportaši olimpijsku vizu izbore za svoju državu a onda izbornik naknadno odluči tko će braniti boje na Olimpijskim igrama. A imena troje tekvondaških olimpijaca bit će poznata nakon svibanjskog Prvenstva Europe u Beogradu koje će biti neka vrsta kvalifikacijskog natjecanja. A ja ću dati sve od sebe da napokon uzmem i europsku medalju.

S obzirom na to da ga je Hrvatski olimpijski odbor proglasio svojim ambasadorom Golubićev status olimpijca, bude li zdrav, očito nije dvojben.

- Velika mi je čast biti dio olimpijske obitelji i ja vjerujem da moje promotivne obveze neće remetiti moje sportske pripreme.