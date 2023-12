Najbolji sportaši Hrvatske u 2023. godini: Cernogoraz na vrhu, podjela za Stojković i Matić

U tradicionalnom izboru Hrvatskog olimpijskog odbora, čiji se veliki finale dogodio u Kristalnoj dvorani zagrebačkog hotela Westin, opet se posezalo za kompromisima pa smo tako dobili dvije sportašice godine a obje pripadaju svjetskom vrhu u svojim, borilačkim, sportovima.

Jedna je Lena Stojković, aktualna svjetska prvakinja u tekvondou, djevojka koja je u 2023. obranila naslov najbolje na planetu a druga je bivša svjetska prvakinja u džudu Barbara Matić koja je u godini na izmaku osvojila dvije bronce. Najprije, proljetos, na Svjetskom prvenstvu u Kataru a potom jesenas na Prvenstvu Europe u Montpellieru.

Tako su, kao i prošle godine, Lena i Barbara, dvije Splićanke, "podijelile" prestižnu nagradu koja je lani bila "podijeljena na tri djela" jer je sportašicom godine proglašena i atletičarka Sandra Perković.

Za razliku od muške konkurencije, članovi HOO-ove komisije za nagrade, za kompromisom u muškoj konkurenciji nisu posegnuli a mogli su, po istom kriteriju, strijelcu Giovanniju Cernogorzu pridružiti gimnastičara Tina Srbića. Cernogoraz je imao fenomenalnu godinu u kojoj je u manje od dva mjeseca postao svjetski i eeuropski prvak u gađanju letećih meta. Srbić je pak unutar šest mjeseci postao europski prvak a potom i svjetski doprvak na preči.

Ove je godine muška pojedinačna konkurencija bila jača po dometima sportaša u olimpijskim sportovima pa su tako Cernogorezu protukandidati još bili i svjetski prvak u tekvondou Marko Golubić, europski prvak u jedrenju Tonči Stipanović i doprvak svijeta u tekvondou Ivan Šapina.

Osim toga, u ženskoj konkurenciji je i najbolja ekipa iz neolimpijskog sporta (bolje reći iz donedavnog olimpijskog sporta), a to su karatašice koje su osvojile treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti i ovo im je peti "Oscar". Cure su blistale pod trenerskim vodstvom bivšeg svjetskog prvaka Danila Domdjonija a brončanu "posadu" činile su Sadea Bećirović, Lea Vukoja, Lucija Lesjak i Nikolina Golomboš. Sedam mjeseci prije, djevojke su bile druge u Europi u sastavu u kojem je bila i, u listopadu ozlijeđena, Mia Greta Zorko.

Najuspješnijom muškom sportskom momčadi proglašena je nogometna reprezentacija koja je u Ligi nacija osvojla drugo mjesto. Modrić, Perišić, Kovačić, Brozović, Gvardiol, Kramarić, Petković, Majer, Livaković i društvo nisu imali pravu konkurenciju jer su i rukometaši i vaterpolisti na svojim svjetskim prvenstvima bili deveti.

Braća Sinković su, pak, nastavila vladati konkurencijom među sportskim parovima, štafetama ili posadama i oni su apsolutni rekorderi HOO-va izbora. Otkako se ta kategorija nagrađuje (što je bio pametan potez), Valent i Martin Sinković samo su jednom prepustili prijestolje i to sjajnom jedriličarskom tandemu Šime Fantela - Igor Marenić. Sinkovići su krenuli 2010. kao članovi četverca na pariće, nastavili su kao dvojac na pariće a potom i kao dvojac bez kormilara što je disciplina u kojoj će nastupiti i na Olimpijskim igrama u Parizu.

Sukladno svemu napisanom do sada, logično je bilo da za najboljeg trenera bude proglašen trener svjetskog i europskog prvaka a to je Valter Cernogoraz. A on je pobijedio u konkurenciji Zlatka Dalića (nogomet), Veljka Laure i Dejana Mesarova (tekvondo), Nikole Bralića (veslanje), Lucijana Krcea (gimnastika), Vladimira Preradovića (džudo), Joze Jakelića (jedrenje) i Aleksandra Jakovca (obaranje ruke).

A posljednje spomenuti (Jakovac) je izbornik reprezentacije u obaranju ruke u kojem Hrvatska ima fenomena ovog sporta, aktualnog svjetskog i europskog prvaka Rina Mašića. Kao 17-godišnjak, ovaj je Ličanin proglašen najvećom rastućom zvijezdom tog sporta snage, pa je sasvim jasno zašto je Rino najbolji hrvatski sportaš u neolimpijskim sportovima. A u ženskoj konkurenciji je to Lucija Bilobrk, kikboksačica iz splitskog Pit Bulla, koja je po treći put svjetska prvakinja u disciplini K1 preko 70 kg. S obzirom da je poharala konkurenciju ne treba čuditi njen borbeni nadimak "Nightmare" (Noćna mora).

HOO-va nagrada za fair-play dodijeljena je ove godine 28-godišnjem atletičaru Dinu Bošnjaku koji je, na Europskim igrama, utrci na 5000 metara zanemario svoj plasman da bi pomogao kolabiralom slovenskom kolegi Vidu Botolinu da uđe u cilj. Za žiri je to bila laka odluka jer je Bošnjak prethodno nagradu dobio i od Europskog fair play pokreta (EFFP) ali i Europskog atletskog saveza za koju ga je nominirao Slovenski olimpijski odbor.

Posebno priznanje za humanitarni rad dobio je naš najbolji tenisač Marin Čilić koji je, u proteklih sedam godina, putem svoje zaklade darovitoj djeci dodijelio 103 stipendije a među njima su bile i naša najperspektivnija skijašica Zrinka Ljutić ili pak europska i svjetska kadetska prvakinja u hrvanju Veronika Vilk.

Za izdavački projek "Hrvatski sportski dužnosnici" nagrađen je kroničar sporta Jurica Gizdić, nogometna reprezentacija je najbolji sportski promicatelj Hrvatske u svijetu a nagrade Hrvatskog olimpijskog odbora "Matija Ljubek" za zasluge u sportu dobili su: Ante Baković (posthumno), Jurica Carić, Tomislav Čuljak, Zlatko Žagmešter, Ivica Lazić i Morana Paliković Gruden, inače aktualna dopredsjednica HOO-a.