Luka trenira nogomet, ali pobjeđuje i na atletskim natjecanjima

Kvalifikacijskim natjecanjem u Puli započela je 12. sezona Erste Plave lige, najvećeg dječjeg atletskog natjecanja u Hrvatskoj, na kojem je do sada sudjelovalo preko 40.000 osnovnoškolaca.

Na natjecanju je sudjelovalo 285 učenica i učenika 1. do 6. razreda osnovnih škola iz Istre, a po dvoje najboljih u svakoj kategoriji i disciplini izborilo je nastup na finalu u Zagrebu, na Boris Hanžeković memorijalu.

To se ne odnosi na one najmlađe – učenike 1. i 2. razreda – no mnogi od njih sasvim će se sigurno nastaviti natjecati na Erste Plavoj ligi i sljedećih godina, poput Freda Bjelanovića, učenika 2. razreda OŠ Giuseppina Martinuzzi iz Pule.

- Bavim se nogometom i atletikom, sretan sam što sam bio prvi u svojoj skupini. Iduće godine idem na finale u Zagreb - rekao je Luka koji je s 10,18 zauzeo 5. mjesto među svojim vršnjacima.

Posebno priznanje se na kvalifikacijskim natjecanjima dodjeljuje najbrojnijoj školi, a to je ove godine bila OŠ Veli Vrh iz Pule sa 49 učenika na natjecanju.

- Moji se učenici natječu na Erste Plavoj ligi od 1. razreda, ovo je sjajno natjecanje za njih i trebalo bi takvih biti više. Erste Plava liga je većini djece prvi susret sa sportom, a mi ih tako pokušavamo potaknuti da se bave atletikom, ali i ostalim sportovima.

Možda se baš na ovom natjecanju zaljube u sport i vide koliko je sport lijep i važan. Vidim da tako uistinu i je, jer djeca su jako uzbuđena i oduševljena i jako ponosna kad osvoje neku medalju.

Sada nas očekuje finale Lige u Zagrebu u rujnu, a onda se opet vidimo sljedeće godine na kvalifikacijama u Puli - rekla je Dina Hoegler, učiteljica razredne nastave u 3.C razredu škole Veli Vrh.

Valja istaknuti i osnovnu školu Marčana, koja je sa 47 učenika tek malo zaostala za školom iz najvećeg istarskog grada.

- Mi potičemo svako dijete i svakog roditelja da dođu na Erste Plavu ligu i druga natjecanja kako bi djeca stekla naviku da se bave sportom, prvenstveno radi zdravlja.

To nam je prvi cilj, a ako nešto usput osvojimo, tim bolje. Jasno je to i roditeljima, pa kad ih u razgovoru ili preko obavijesti pozovemo da djecu prijave na Erste Plavu ligu, odaziv je skoro stopostotan.

Mi smo već nekoliko puta bili najbrojnija škola na kvalifikacijama u Puli i puno se naše djece kvalificiralo na finale. No, veseli me da djeca uvijek zaključe da se lijepo baviti sportom, čak i onda kad ne pobjeđuju.

Budući da u školi najviše radimo na općoj tjelesnoj pripremi, ovo je za nas savršeno natjecanje - pojašnjava Nenad Pavletić, profesor tjelesne i zdravstvene kulture u OŠ Marčana.

Erste Plava liga 2024 nastavlja se 25. travnja kvalifikacijama u Osijeku.