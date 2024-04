Sudac pretučen pa zarobljen na stadionu! Čekao je 5 sati da ga policija spasi

Na susretu 21. kola Prve lige Tuzlanskog kantona između Međiđe i Trebave zabilježen je šokantan incident. Utakmica je prekinuta u 80. minuti nakon što je pretučen sudac Zamir Kurbašić. Delegat Samir Džibrić iz Lakovca je u zapisniku opisao što se dogodilo nakon što je sudac Kurbašić odsudio udarac s bijele točke u koristi gostujuće momčadi.

Domaći golman Muhamed Hasić počeo je sucu psovati majku, a na to je Kurbašić odgovorio trenutačnim crvenim kartonom. Vratar je na to suca udario nogom, a na teren je utrčao Muhidin Brkić, koji nije bio na službenoj listi. On i još jedna osoba čiji identitet nije poznat su u gužvi napali suca.

Brkić je najprije suca udario šakom u trbuh. Potom ga je nogom pogodio u lice dok je ležao na travi. Nepoznata osoba je suca udarila šakom u rebra. Kurbašić se nekoliko uspio izvući iz gužve i izbjeći daljnju štetu i pobjegao u prostorije stadiona.

Ispred stadiona čekali su ga ljuti navijači Međiđe. "Na stadionu je ostao zarobljen gotovo pet sati, dok po njega nije došla policija", riječi svjedoka nemilih događaja prenose 24 sata .

