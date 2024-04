Aco Petrović: Ponovo sam preuzeo Brazil jer mi odgovaraju kratke dionice

Da je u pitanju prvi dan ovog mjeseca pomislili bismo da je u pitanju prvotravanjska šala. No, ovo je ipak vrlo ozbiljna i istinita informacija. Aleksandar Petrović (65) ponovo je postao izbornikom košarkaške reprezentacije Brazila koju je vodio od 2017. do 2021. godine.

Nakon što se dosadašnji izbornik Gustavom de Conti razišao s poslodavcem, predsjednik nacionalnog saveza Guy Peixoto nazvao je hrvatskog stručnjaka.

- Nisam ovo očekivao no njima se situacija iznenada zakomplicirala, a ja sam s predsjednikom bio u stalnom kontaktu, pa me ne čudi što me nazvao i ponudio mi suradnju. Zamolio me da pomognem i kod mene nije bilo velike dvojbe jer je to sustav kojeg poznajem i koji mi odgovara. Uostalom, riječ je o kratkotrajnom angažmanu za srpanjske olimpijske kvalifikacije i, eventualno, Olimpijske igre ako se na njih plasiramo. Razgovora što i kako dalje nije bilo. A meni odgovaraju ovi kratki i nabrijani angažmani. U ovoj životnoj dobi mi odgovaraju kratke dionice. Imao sam ja, proteklih mjeseci, i nekoliko ponuda od klubova no u klupskoj košarci se više ne vidim pa ih nisam ozbiljno ni razmatrao.

A zanimljiva podudarnost je da je Acin prethodnik, koji je s Brazilom na posljednjem SP-u osvojio 13. mjesto, napravio plan priprema koji podrazumijeva boravak i u Hrvatskoj i dvije pripremne utakmice u Opatiji.

- Bit ćemo desetak dana u Hrvatskoj i odigrati pripremne utakmice s Poljskom i Hrvatskoj a hrvatski izbornik Sesar mi je rekao da je u planu i jedna zatvorena utakmica Hrvatske i Brazila. Nakon Hrvatske, odlazimo u Ljubljanu gdje igramo sa Slovenijom i potom putujemo u Letoniju na kvalifikacijski turnir.

A ondje Brazilce u podskupini čekaju Kamerunci i Crnogorci ali, u drugoj podskupini, i domaćini Letonci kao favoriti turnira.

- I pored sjajnih Letonaca, mi imamo svoje izglede. Koliki su, teško je reći. Uostalom, otvoreno je pitanje kako će se Letonci inkorporirati Porzingisa.

Kad su u pitanju natjecanja s olimpijskim predznakom Aco nije bez iskustava.

- U Barceloni 1992. sam bio pomoćnik hrvatskom izborniku Petru Skansiju. Godine 2016. sam bio hrvatski izbornik koji je prošao kvalifikacijski turnir i vodio reprezentaciju na Olimpijskim igrama u Riju a u Splitu 2021. sam vodio Brazil na olimpijskom kvalifikacijskom turniru kakav će biti i sada u Rigi.

Zgodna okolnost po novog (starog) brazilskog izbornika jest u tome što mu dvojica reprezentativaca igraju za beogradske klubove (Yago, Caboclo), pa je tijekom sezone i komunicirao s njima nevezano za ovu izborničku promjenu. Još dvojica dolaze nakratko u Beograd da bi igrali za klubove koji će nastupiti na završnom turniru Fibine Lige prvaka na kojem će nastupiti tri španjolska (Murcia, Unicaja, Tenerife) i jedan grčki klub (Peristeri).

- Od veterana ću pričati svakako s Vitorom Beniteom pa tako i s Marcelinhom Huertasom koji sa svojih 40 godina sjajno igra za Tenerife. Eto, nedavno je u jednoj utakmici briljirao s 15 koševa i 11 asistencija.

Dakle, nije nemoguće da Petrovića i Brazil vidimo i na Olimpijskim igrama u Parizu.

- Priča ima glavu i rep a imat ću i dodatno stručno pojačanje u bivšem reprezentativcu i NBA igraču Tiagu Splitteru koji je sada pomoćni trener u Houston Rocketsima.

Kakav je sada Acin hodogram vezan uz reprezentativne obveze?

- Imena kandidata objavit ću preko zooma 15. svibnja a u Brazil ću tek u lipnju jer ćemo se ondje okupiti i odraditi prvih deset dana priprema. Nakon toga letimo za Hrvatsku.

Kad smo već kod Hrvatske, kako Aco kao njen bivši izbornik vidi izglede nacionalne hrvatske vrste na kvalifikacijskom turniru u Grčkoj.

- Čini se da će Hrvatskoj u Ateni biti teže izboriti prolaz nego nama u Rigi. Turnir u Grčkoj je najteži jer osim domaćina tu su još i Slovenija, Hrvatska i odlična Dominikanska Republika. Treba vidjeti s kakvim će selekcijama te zemlje doći u Atenu. Hrvatska je, proteklo ljeto, u Istanbulu imala vrlo kvalitetnu i izbalansiranu petorku no postavlja će pitanje kako će funkcionirati pričuvne linije. Dončić i Antetokounmpo će biti supermotivirani no ne treba zanemariti niti Novi Zeland jer to je reprezentacija koja igra s pet vanjskih igrača što nama taktički ne odgovara – zaključio je Petrović koji se tako, barem na kratko, vratio iz trenerske mirovine.