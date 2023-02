Luka Modrić prestigao je Cristiana Ronalda i upisao se u legendu madridskog Reala

Iako je Real Madrid upisao poraz od Mallorce (0:1) u susretu 20. kola španjolske La Lige, bila je to utakmica koju će Luka Modrić pamtiti. Hrvatski veznjak dobio je zadnjih pola sata (ušao u 64.), ali i to je bilo dovoljno da se upiše u povijest kraljevskog kluba.

Samo tri stranca imaju više

Naime, Modrić je ovim nastupom došao do svog 439. nastupa u dresu Reala, čime je preskočio Cristiana Ronalda s kojim je do sada dijelio 19. mjesto na vječnoj ljestvici Reala s 438 službenih nastupa.

Treba naglasiti da samo tri stranca u povijesti kraljevskog kluba imaju više nastupa od Modrića, a to su Benzema sa 607, Marcelo s 546 i Roberto Carlos s 527.

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Valencia - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - February 2, 2023 Real Madrid's Luka Modric during the warm up REUTERS/Juan Medina Photo: JUAN MEDINA/REUTERS Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

No vratimo se utakmici protiv Mallorce u kojoj je Real prokockao tri važna boda u borbi za naslov prvaka. Već u 13. minuti susreta pao je prvi pogodak, i to autogol. Nacho Fernández bio je na skoku s Vedatom Muriqijem pa je glavom zatresao svoju mrežu.

Priliku da se vrate u igru momci Carla Ancelottija imali su u 60. minuti s bijele točke. No vratar Predrag Rajković pogodio je stranu na koju je pucao Marco Asensio pa mu obranio. Spasio je tako svoju momčad, ali i sebe jer on je bio krivac za kazneni udarac. Inače, to je bio jedini udarac Reala u Mallorcina vrata.

Ancelottijeva momčad ima priliku isprati gorak okus već u srijedu kada na klupskom svjetskom prvenstvu u polufinalu igra protiv Al-Ahlyja. Pobijede li, idu u finale 11. veljače i imaju priliku osvojiti još jedan trofej u klupskoj povijesti. Real je veliki favorit za osvajanje ovog natjecanja.

Modrić bi time došao do svog 22. trofeja kao igrač Reala. Ispred hrvatskog nogometaša tada bi ostala samo trojica igrača, a to su Marcelo s 25 trofeja, Paolo Gento s 23 te Karim Benzema, koji u Maroku može doći do 23. trofeja.

Napoli u sjajnom nizu

Dodajmo da u talijanskom nogometnom prvenstvu Napoliju ide sjajno. Došao je do svoje pete uzastopne prvenstvene pobjede, sada slavljem od 3:0 protiv Spezije.

Momčad Luciana Spallettija tako ima više od 15 bodova prednosti ispred prvih pratitelja na ljestvici Serie A.