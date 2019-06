Luka Modrić progovorio o ratu i opet pokazao koliko voli Hrvatsku

Luka Modrić u razgovoru za španjolske medije se osvrnuo na uspjehe s hrvatskom reprezentacijom i progovorio o svojih sedam godina u Real Madridu.

- Svakog dana sam jako sretan što mogu igrati za svoju državu. Kapetan sam i to me čini posebno ponosnim. Nastavit ću igrati sve dok treneri misle da mogu pridonijeti momčadi. Povući ću se kad to ne bude slučaj - rekao je Modrić pa se osvrnuo na srebro iz Rusije.

- Naša je reprezentacija uvijek imala talentirane igrače. Zemlja je bila opsjednuta generacijom iz '98. koja je napravila nešto posebno i bili su nam uzor. Imali smo impresivno Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Osjećali smo da je naša dužnost da zemlji poklonimo nešto posebno jer su uvijek s nama. Bilo nam je jako teško izgubiti u finalu.

Dotaknuo se i rata u Hrvatskoj.

- Stvari koje su se dogodile u Hrvatskoj zbog rata imale su velik utjecaj na nas. Igranje za Hrvatsku je san za svakog dječaka. Naša snaga je zajedništvo i ponosni smo što možemo predstavljati našu zemlju - rekao je Modrić i dodao:

- Uvijek sam sanjao da ću s Realom napraviti nešto veliko, ali moja karijera ne bi bila potpuna da nisam napravio nešto s Hrvatskom. SP u Rusiji je bio moja posljednja šansa.

O kraju karijere ne razmišlja.

- Neću odrediti rok. Idem korak po korak. Osjećam se dobro iako priznajem da ova godina nije bila dobra. No, još uvijek imam snage igrati u Realu.

Na početku sezone je osvojio Zlatnu loptu.

- Impresivno je to osvojiti, posebno jer su u konkurenciji Messi i Cristiano. To je bilo nevjerojatno i jako sam sretan. Pohvala mojoj karijeri.

Kakav Real očekuje? Stigli su Eden Hazard i Luka Jović.

- Očekujem bolji Real, konkurentan u svim aspektima i svim natjecanjima, što nam nije uspjelo ove sezone. Ja sam jedan od starijih u momčadi, to je odgovornost koja mi se sviđa. Siguran sam da ćemo biti bolji sljedeće sezone, a navijači zaslužuju da osvojimo važne naslove. Veselim se sljedećoj sezoni, siguran sam da će biti sjajna za mene i jedva čekam da počne - zaključio je Luka Modrić.