Luka Cindrić za VL iz Saudijske Arabije: U Jeddahu sam u hotelu ili dvorani, ne idem u šetnje na plus 'sto' stupnjeva

Luka Cindrić, hrvatski rukometni reprezentativac, ovih dana osjeća se poput nomada. U posljednje vrijeme napravio je toliko kilometara da bi u bilo kojoj aviokompaniji dobio besplatne karte za bilo koju destinaciju.

– Istina, stalno sam na putu. Prije okupljanja reprezentacije igrao sam s Barcelonom u Cangasu. To je grad koji je od Barcelone udaljen više od 1000 kilometara. Dakle, u oba smjera napravio sam 2000 kilometara. Potom put do Zagreba, pa do Varaždina. Iz Varaždina u Belgiju, a iz Belgije u Saudijsku Arabiju. Nije loše, zar ne? – pita se Cindrić.

Prošle godine bez minute

U Jeddahu danas počinje Super Globe, svjetsko klupsko rukometno prvenstvo. Prvi put sudjeluje 12 momčadi, koje su podijeljene u tri skupine.

– Prvi put na svjetskom klupskom prvenstvu igraju četiri europske momčadi – Kielce, Magdeburg, Benfica i mi. Ne znam zašto, ali cijeli smo tjedan u Saudijskoj Arabiji i to nam nikako ne odgovara. Jer, nakon što u nedjelju završi finale, a vjerujem da ćemo u njemu igrati, odmah putujemo u Dansku, gdje u Aalborgu igramo Ligu prvaka – kaže Cindrić.

Dakle, vjerujete da ćete igrati u finalu?

– Naravno. Imamo kvalitetu, iskustvo. Vjerujem da će u polufinalu igrati četiri europske momčadi – dodao je Cindrić.

Foto: Kevin Domas / Panoramic / Bestimage - Le FC Barcelone remporte la finale de l'EHF Champions League 2022 face à Kielce (32-32 / 5-3 tab) à Cologne, le 19 juin 2022.

Od 1997. godine do danas samo se jednom nije dogodilo da Super Globe ne osvoji europska momčad. Al Sadd je u finalu 2002. godine pobijedio Magdeburg. Najviše naslova ima Barcelona – pet, po dva su osvojili Füchse i Ciudad Real, a po jedan Al Sadd, Kiel, Magdeburg, Atletico i Cantabria. Zanimljivo je da se prvi Super Globe igrao u Beču 1997. godine. Najviše puta domaćin je bila Doha (deset puta), a zadnja tri odigrala su se u Saudijskoj Arabiji. Jednom je domaćin bio Egipat.

– I prošle sam godine bio u Jeddahu, ali nisam odigrao ni minutu. Bio sam ozlijeđen – naglasio je Cindrić.

Kakav je grad?

– Iskreno, nemam pojma. Sve smo dane ili u hotelu ili u dvorani tako da ne znam kako uopće izgleda taj grad. Tko bi se išao šetati na plus "sto" Celzijevih stupnjeva?

Kakva je dvorana?

– Moderna, klimatizirana, ali nema nekakvog interesa. Okupilo se 200-300 gledatelja i to je uglavnom to – kaže Cindrić.

Što se tiče Hrvatske, osvojili smo sva četiri boda u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo kojem će Njemačka biti domaćin 2024. godine.

– Da, malo je bilo teže protiv Belgije u gostima nego s Grčkom u Varaždinu. U jednom trenutku bilo je 26:26 u Belgiji, ali nije bilo straha. Znao sam da će nam pet minuta dobre igre donijeti pobjedu. Iskreno, nismo se najbolje snašli na njihov napad sedam na šest. To je nešto što ćemo morati vježbati prije odlaska na svjetsko prvenstvo. Bilo je dosta propusta u obrani – rekao je Cindrić.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL 16.04.2022., Arena Varazdin - Uzvratna rukometna kvalifikacijska utakmica za odlazak na Svjetsko rukometno prvenstvo 2023. Hrvatska - Finska

Ispada da su nas "spasili" najmlađi, Kuzmanović na vratima te Lučin, koji je postigao neke odlučujuće pogotke?

– Mislim da je ovo bila pobjeda cijele momčadi, ali svaka čast mlađima koji su pokazali određenu dozu hrabrosti i to je dobro.

S Vardarom za pamćenje

U svojoj vitrini imate već tri osvojena trofeja Lige prvaka, jedan s Vardarom, dva s Barcelonom...

– Svima se ponosim, ali onaj prvi s Vardarom bio je za pamćenje. Nitko nam nikakve šanse nije davao, a na kraju smo pobijedili na nevjerojatan način. I u polufinalu i finalu u zadnjoj sekundi. A kakav je bio doček u Skopju... Dočekalo nas je 40.000 ljudi, nisam očekivao da ću takvo što doživjeti u 24. godini, bio sam mlad igrač. Slavilo se danima, u svakom slučaju to su bili trenuci za pamćenje – rekao je Luka.

Ovog ljeta Luka Cindrić vjenčao se s dugogodišnjom djevojkom Larom Stipetić. Vjenčanje se održalo u Lukinu rodnom Ogulinu, u župnoj crkvi Svetog Križa, a kao gost iznenađenja pojavila se Maja Šuput. Među uzvanicima su bili članovi obitelji i bliski prijatelji te Lukini kolege Marin Šipić, Filip Ivić i Blaž Janc. Luka i Lara postali su 2020. roditelji djevojčice Alise.

"Ovakve testove svemir daje samo najjačima. Alisa, dobro nam došla na ovaj divan svijet", napisao je tada ponosni otac na Instagramu. Lara je inače bivša rukometašica te je 2011. godine osvojila nagradu za najbolju sportašicu grada Ogulina.

