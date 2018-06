Lovrenova izjava o Hrvatima je hit u Engleskoj

Dejan Lovren pruža jako dobre igre na Svjetskom prvenstvu u Rusiji pa ne čudi da je interesantan i stranim medijima.

Na početku razgovora za Eurosport se prisjetio bronce vatrenih 1998.

- Imao sam devet godina. Sjećam se da je moja mama vrištala kada smo zabili gol. Nakon svega, znao sam da je to veliki rezultat - rekao je Lovren, pa se osvrnuo na Dansku.

- Sigurno da možemo pobijediti, ali trebamo sreću. Imamo dobrog protivnika, bit će teško. Nema slabih utakmica.

Osvrnuo se Lovren i na suradnju s dva bivša izbornika Slavena Bilića i Igora Štimca.

- Imao sam sreću da mi obojica budu treneri, tako sam učio od najboljih. Štimac i Bilić su možda bili pomalo ludi, ali morate biti ludi u našoj zemlji, nitko nije normalan. Oni su rušili rekorde, ali želim napraviti više od njih. Želim da ljudi zapamte moje ime u budućnosti, ne njihovo - poručio je Lovren, a ta njegova izjava naslov je na uglednim engleskim portalima.

Branič Liverpoola je u reprezentaciji od 2009., no ta generacija još nije ostvarila veliki rezultat.

- Imali smo sjajne igrače u jakim ligama, no ipak nismo uspjeli ništa postići. No, o ovom svjetskom prvenstvu imam dobar osjećaj od početka. Sjajna je atmosfera u momčadi, trener ima svoje ideje, vjeruje u nas, pa smo i mi počeli vjerovati u sebe, a to podiže atmosferu. To je sjajno - zaključio je Lovren.