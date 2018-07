Lovren ima poruku za slavnu brončanu generaciju iz 1998.

U četvrtfinalu SP-a hrvatska nogometna reprezentacija u subotu (20 sati) igra protiv Rusije. Uoči dvoboja u Sočiju na konferenciju za medije došli su Dejan Lovren i Šime Vrsaljko.

Lovrena su pitali kakva ima iskustva, jer nije bio s reprezentacijom na EP-u u Francuskoj.

- Mogu reći da je to bio 'Rollercoaster'. Najviše mi je bilo žao što sam preskočio Euro u Francuskoj. Okrećem se prema naprijed, nadam se možemo napraviti lijepu priču ovdje - kaže Lovren.

Ruske kompanije pomogle su hrvatskoj tvrtki Agrokoru?

- Mislim da to nije pitanje za nas. Agrokor je u padu, a mi smo u usponu - rekao je Lovren, a Vrsaljko je dodao:

- Ne znam što bih odgovorio, to nema veze s nogometom.

Može li ova reprezentacija ponoviti uspjeh prije 20 godina kada je Hrvatska osvojila broncu?

- Naravno da respektiramo generaciju 1998. Oni su napravili najveći uspjeh. To je uvijek bio teret generacijama koje su dolazile poslije njih. Nitko ih nije nadvisio, ali ja čvrsto vjerujem da možemo bolje od njih - istaknuo je Lovren.

U zadnjoj utakmici vidjeli smo da ste razgovarali s Ivanom Rakitićem.

- Ne znam točno na što mislite, ne sjećam se, ali bilo su vjerojatno riječi ohrabrenja - dodao je Dejan Lovren.

Znate gdje ste bili prije 20 godina kada je Hrvatska pobijedila Njemačku na SP-u u Francuskoj?

- Bio sam u Njemačkoj u Münchenu, sjećam se da je mama vrištala od sreće. Ali ne znam što sam radio - rekao je Lovren, a Vrsaljko je dodao:

- Ja se još manje sjećam, više sam kasnije to gledao, upoznavao se s generacijom. Znam da je bila užarena atmosfera doma.

Braniči su podcijenjeni, uvijek se hvale napadači i veznjaci.

- Mislim da je to normalno da će vezni igrači i napadači dobiti veći publicitet. Nama je najvažnije da odradimo svoj posao kako treba, da je izbornik zadovoljan - rekao je Lovren .

Kada bi Luka Modrić igrao za drugu reprezentaciju bi li ga mediji više hvalili?

- Suviše je pričati o Modriću, on sve pokazuje na terenu, on je naš kapetan i vođa, veliki je karakter, zaslužuje sve pohvale - kazao je Vrsaljko.

U osmini finala Hrvatska je pobijedila Dansku nakon jedanaesterac.

- Utakmica protiv Danske nije bila lijepa, ali pobjedama u takvim susretima ostvaraju se uspjesi - rekao je Vrsaljko te se požalio na vrijeme u Sočiju:

- Vruće je, ali kako nama tako i njima. Moramo izdržati.

Teza jednog novinara kako Hrvatska protiv Danske nije odigrala kao u prvom dijelu natjecanja razljutila je hrvatskog stopera.

- Kakvo je to pitanje!? Ljuti me to, što vi očekujete, igrali smo onoliko koliko je dovoljno. Ni Brazil ne igra svaku utakmicu sjajno - rekao je Lovren.

Može li u četvrtfinalu Rusija iznenaditi Hrvatsku?

- Poštujemo Rusiju jer je domaćin i nije slučajno u četvrtfinalu. Imat će veliku podršku s tribina. Mi se moramo koncentrirati samo na sebe i uvjeren sam da ćemo proći dalje - rekao je Šime Vrsaljko.

- Svako nas može iznenaditi. Ali imamo dovoljno iskustvo da se možemo prilagoditi svakom suparniku. Očekujemo čvrstu utakmicu, ali mi smo spremni na sve. Igramo za nešto što se borimo godinama i dat ćemo sve od sebe da ostvarimo svoj cilj - zaključio je hrvatski stoper Dejan Lovren.