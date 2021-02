Loše vijesti: Hrgoviću oduzeli priliku, neće mu se ostvariti san

Loša vijest po Filipa Hrgovića i njegove olimpijske snove stigla je iz Međunarodnog olimpijskog odbora čija je radna skupina za boks odlučila ukinuti jedinstveni kvalifikacijski turnir za boksače iz cijelog svijeta. A to je turnir na kojem je on planirao nastupiti kako bi si omogućio priliku da juriša na olimpijsko zlato.

Ta kvalifikacijska mogućnost - koja je nudila 53 upražnjena mjesta u olimpijskom turniru - više ne postoji, a do toga je došlo i zbog pomicanja kontinentalnih kvalifikacija pa će tako europske kvalifikacije - koje su već dvaput odgađane - biti održane u lipnju.

- Premda je bilo govora da će se kvalifikacije započete prošlog ožujka u Londonu u istom sastavu nastaviti u u Kolnu, one su ipak vraćene u London. A do toga je došlo jer su se nacionalni savezi bunili s obzirom da smo uplatili zavidne novce za smještaj u Londonu i nastup na nedovršenim kvalifikacijama. Ako bi se to natjecanje nastavilo u Kolnu onda bismo imali dodatne troškove jer nam one novce uplaćene u Londonu nitko ne bi vratio. Inače, u tom turniru još uvijek su u konkurenciji Marko Milun, Luka Plantić, koji je izbacio jednog od nositelja, te Nikolina Ćaćić i Marija Malenica - kazao nam je predsjednik Hrvatskog boksačkog saveza Bono Bošnjak koji se proteklih dana družio sa novoizabranim predsjednikom Svjetskog boksačkog saveza Umarom Kremljevom.

Nije vodeći čovjek hrvatskog Saveza nimalo sretan zbog odluke o ukidanju svjetskih kvalifikacija jer to onemogućava neke naše boksače i boksačice koji bi imali izgleda proći kroz kvalifikacije, a nemaju izgleda uvrstiti se po rang-listama koje je vodila spomenuta radna skupina (Boxing Task Force).

- Nažalost, otkazane su svjetske kvalifikacije, neće ih biti, nego će se preostali broj sudionika olimpijskog turnira određivati po rang-listama a nama tu najbolje stoji Marko Milun. Nažalost Hrgović neće dobiti svoju priliku je neće biti svjetskih kvalifikacija, a njega nema na amaterskim rang listama jer od Olimpijskih igara u Riju nije nastupao u amaterskom boksu. Tom odlukom zakinuti su i drugi profesionalni boksači koji planirali nastupiti na svjetskim kvalifikacijama u želji da se izbore za pravo nastupa u Tokiju - zaključio je Bošnjak.