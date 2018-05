Lomačenko se pridigao s poda i nokautirao Linaresa za povijesni naslov

Vasilj Lomačenko (11-1) sinoć je u Madison Square Gardenu stigao do svoje 11. pobjede, ali i WBA (super) pojasa u lakoj kategoriji. ‘Hi-Tech’ je preuzimanjem nove titule postao jedini borac u povijesti sporta koji je osvajao naslove u tri kategorije (perolakoj, super-perolakoj i lakoj) nakon samo 12 profesionalnih nastupa, piše Fightsite.

Fenomenalni Ukrajinac i Jorge Linares (44-4) ponudili su fanovima odličan i akcijom nabijen meč u kojoj su oba boksača imala svojih trenutaka za pamćenje. Dobro je borac iz Venezuele u nekoliko navrata testirao Lomačenkovu bradu, a najbliže pobjedi bio je u šestoj rundi kada ga poslao na pod.

Surprised to see Lomachenko go down but Linares right hand is unbelievable, Lomachenko gets up to grind down Jorge to make history, 2 legends of the game 🤖👑 #lomachenkolinares pic.twitter.com/vL8YOVI6rb