Lokomotiva preokrenula minus šest! 'Mislile su da je gotovo, bile su prepotentne'

Čudesnu utakmicu odigrale su rukometašice zagrebačke Lokomotive. U prvom susretu završnog kruga kvalifikacija za plasman u skupine Europske lige, lokosice su pobijedile poljsku Perlu iz Lublina 25:21 (10:14). Nakon što su u prvom poluvremenu zaostajale četiri razlike, u 45. minuti drugog poluvremena Poljakinje su imale plus šest. U tih 45 minuta domaće rukometašice pogodile su šest stativa, prednjačila je Posavec za četiri, promašile su nekoliko zicera.

- Kada je Čurić promašila u kontri cijela vrata trener može samo sjesti i plakati. Uhvatio sam se za glavu i pomislio da je to nemoguće promašiti. Očigledno ej trema učinila svoje. No, bilo je takvih situacija još jako puno - rekao je Nenad Šoštarić, trener Lokomotive.

U svakoj drugoj prilici sastav koji gubi šest razlike odustane od bilo kakvih nadanja. Ali ne i Lokomotiva.

- Kod mene nema odustajanja pa iako gubio i deset razlike. Bilo je jasno da nešto moramo promijeniti. Imali smo veliki peh kada se ozlijedila Dora Kalaus, jedna od ključnih igračica naše obrane. Morao sam “kemijati”, izmišljavati nekim igračicama nova mjesta u obrani, ali i napadu. To je jako teško, pogotovo kada moraš dostići veliki minus. Odlučio sam promijeniti obranu u 6-0 i isplatilo se. Odjednom Poljakinje više nisu imale ideju u napadu, neke lopte obranila je i Bešen i u seriji 7:0 uspjeli smo dostići i preokrenuti rezultat - istaknuo je Šoštarić.

Poljakinje su se očigledno malo i opustile na plus šest?

- Da, mislile su da je sve gotovo. Čak su bile i malo prepotentne i to ih je dobro kaznilo. Plus četiri je super prednost. Mislim da ćemo u gostima postići više od 21 pogotka tako da Poljakinjama za prolaz treba pobjeda od pet razlike. To neće biti lako pogotovo ako ćemo ovako dobro igrati u obrani kao u zadnjih 15 minuti koje smo dobili sa 13:3 - naglasio je Šoštarić.

Kakvo je stanje s Dorom Kalaus?

- Ne znam. Vidjet ćemo danas nakon snimke. Čini mi se da ništa nije slomljeno. Ako je slomljeno bojim se da smo je izgubili i za svjetsko prvenstvo - dodat će Šoštarić.

Jedna do onih koja je zaslužna za veliki preokret bila je Josipa Mamić, povratnici na parkete nakon teške operacije koljena.

- Da, Josipa je unijela svojim iskustvom mirnoću, pogodila je neke važne lopte u kontri i ona će sigurno biti veliko pojačanje za nas u drugom dijelu sezone - zaključio je Šoštarić.

U napadačkom dijelu velik posao napravile su Stela Posavec i Tena Petika, ali i Ana Malec koja je ušla s klupe i postigla čak pet pogodaka, tri iz sedmerca.

- Bilo je stresno i uzbudljivo. U prvom poluvremenu imali smo puno pogrešaka, puno promašaja. U drugom poluvremenu ubacili smo u brzinu više, dodatno nas je motivirala činjenica da smo ostali bez Dore. Ispustili smo dušu, sve smo umorne nakon susreta,a li isplatilo se. Naravno, nije bilo ugodno na minus šest igrati ali ostale smo hladnih glava - rekla je Ana Malec.

Rukometašice Podravka Vegete umalo su iznenadile u skupini Lige prvakinja Rostov. Ruskinje su na kraju pobijedile sa 23:22. Najefikasnije kod Koprivničanki bile su Bazaliu sa sedan, te Larissa Kalaus s pet pogodak. Nakon sedam utakmica Podravka je sedma od osma sastava u skupini, sa samo dva boda.