Ljudi će Miočića tek sada upoznati, on je ujedno i čudovište i ljudina!

Svi hrvatski MMA fanovi s nestrpljenjem iščekuju početak nove sezone UFC-ovog reality showa 'The Ultimate Fighter' s obzirom na to da je šampion Stipe Miočić jedan od trenera suprotstavljenih timova. Na suprotnoj strani TUF kuće će se naći UFC-ov prvak u poluteškoj kategoriji Daniel Cormier, a dvojac će na kraju čitave priče međusobno ukrstiti rukavice 8. srpnja na UFC-u 226 u Las Vegasu. Bit će to posebna UFC poslastica u 2018. godini, piše Fightsite.

News Herald, portal iz Clevelanda, je ovaj tjedan objavio priču o Garyju DeFrancu, izvršnom koproducentu upravo tog UFC-ovog reality showa koji se emitira na FOX Sports 1 televiziji. Tema je, dakako, bio teškaški prvak iz Clevelanda koji je jedna od najvećih sportskih super-zvijezdi u tom gradu, ali i u čitavoj američkoj saveznoj državi Ohio. Upitan kako se Miočić snašao u ovakvom obliku TV emisije, DeFranco otkriva neke detalje…

- Mogu reći onima koji će gledati ovaj šou da će kroz njega zaista saznati kakav je zapravo tip Stipe Miočić. Gledate ga kada se bori, ali kroz to ne možete vidjeti njegovu pravu osobnost. On je zaista jako dobar čovjek. Konstantno se smije i šali, ali kada se treba primiti posla, onda je jako ozbiljan i pobrine se da su njegovi dečki spremni za te mečeve - rekao je DeFranco u intervju upitan o 'insajderskim informacijama' kada je u pitanju Miočić i njegovi prvi dani na 'setu'.

Prva epizoda šoua će se emitirati 18. travnja u SAD-u, a dan kasnije na Fight Channelu.

- Stipe je čudovište od borca, ali je ujedno i najbolji čovjek kojeg možete upoznati. Stvarno je preuzeo ulogu vođe tim dečkima i zaista mu je stalo do svakoga. Svi će to vidjeti i doživjeti kada se sezona počne emitirati - dodao je izvršni koproducent ovog popularnog reality showa.