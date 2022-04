Liverpool primio tri gola i prošao Benficu, a za finale će igrati protiv "autsajdera"

Treći put u posljednjih pet sezona nogometaši Liverpoola su izborili plasman u polufinale Lige prvaka, dok Benfica još od 1990. čeka plasman među četiri najbolje momčadi Starog kontinenta.

Redsi su plasman u polufinale izborili nakon što su u prvom susretu u Lisabonu slavili 3:1, a potom na Anfieldu odigrali 3:3. Redse sada u polufinalu čeka Villarreal koji je priredio iznenađenje izbacivši Bayern.

Bila je to sjajna utakmica, Liverpool je poveo 1:0, gosti su izjednačili, da bi Redsi s dva nova gola došli do prednosti 3:1. Benfica je do kraja uspjela izjednačiti na 3:3.

Nakon što je Liverpool u prvom susretu slavio s dva gola razlike, Jurgen Klopp je u uzvratu odlučio odmoriti svoje udarne snage, pa su Mohamed Salah, Sadio Mane, Virgil Van Dijk, Trent Alexander-Arnold i Andrew Robertson utakmicu započeli na klupi.

U odnosu na lisabonski ogled Klopp je ostavio u sastavu samo četiri igrača (Alisson Becker, Konate, Keita, Luis Díaz), dok je njegov kolega na suparničkoj strani Nelson Veríssimo napravio samo jednu zamjenu, zbog ozljede je otpao Rafa Silva, a priliku je dobio Diogo Goncalves.

Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION General view inside the ground ahead of the UEFA Champions League quarter final, second leg match at Anfield, Liverpool. Picture date: Wednesday April 13, 2022. Photo: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Benfica je svoj europski put ove sezone započela u trećem pretkolu Lige prvaka, a niti jedna druga momčad koja je nastupila u toj fazi nije stigla do osmine finala, a kamoli do četvrtfinala. No, više od četvrtfinala nije išlo, Liverpool je bio previsoka prepreka pa Benfica od 1990. godina i dalje čeka plasan u polufinale.

S druge strane Liverpool je treći put u posljednjih pet sezone stigao do polufinala. U sezoni 2017/18. poraženi su u finalu, a godinu dana kasnije osvojili su posljednju od pet titula europskog prvaka.

Prvo pravo uzbuđenje vidjeli smo u 21. minuti i bio je to odmah pogodak. Kostas Tsimikas je ubacio iz kornera, a Ibrahima Konate zabio za 1:0 domaćina. Zanimljivo, Konate je i u prvoj utakmici protiv Benfice zabio prvi pogodak.

Samo dvije minute kasnije gosti su zabili za 1:1, no Darwin Nunez je bio u zaleđu. U 28. minuti je zaprijetio Diaz, no gostujući vratar Odysseas Vlachomidos je nekako iščupao tu loptu iz gola.

Tračak nade gostima pojavio se u 32. minuti kada je Goncalo Ramos izjednačio na 1:1. Goncalves je uputio loptu u prostor do Ramosa koji je izbio ispred Alissona i sjajno pogodio bliži kut.

U 39. minuti Liverpool je mogao vratiti prednost, no Firmino je u situaciji u kojoj je mogao pucat, pokušao uposliti Diaza, no dodavanje je bilo loše. Liverpool je u prvih 45 minuta bio daleko bolja momčad i bilo je pravo čudo što nije postigao barem još jedan pogodak.

Korak bliže plasmanu u polufinale Liverpool je napravio u 55. minuti kada je Roberto Firmino na asistenciju Diaga Jote zabio za 2:1. Deset minuta kasnije Brazilac je zabio i svoj drugi gol na utakmici, na novu asistenciju Tsimikasa.

Gosti su do kraja susret uspjeli izjednačiti, ali za više nije bilo niti vremena niti snage.

Roman Jaremčuk je u 73. minuti pogodio za 3:2. Ukrajinski napadač je dobio loptu u prostor, obišao Alissona i zabio za 3:2. Gosti su u 82. minuti uspjeli izjednačiti na 3:3 golom Darwina Nuneza, no u tim trenucima portugalskom sastavu su nedostajala još dva gola kako bi nadoknadili poraz iz prve utakmice.

>>> Uhićen ubojica Denisa Tota