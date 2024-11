Livaković, Sučić, Matanović i Ivanović slavili, porazi Kramarića i Šutala

Fenerbahče, Real Sociedad, Eintracht Frankfurt i Union Saint-Gilloise u kojima igraju hrvatski nogometaši Dominik Livaković, Luka Sučić, Igor Matanović i Franjo Ivanović ostvarili su pobjede u susretima petog kola Europske lige.

Real Sociedad je u jednom od derbija večeri pobijedio Ajax sa 2-0 ostvarivši drugu pobjedu, dok je Ajax upisao prvi poraz.

Domaćin je poveo u 67. minuti golom Andera Barrenetxee, a pobjedu baskijskog sastava osigurao je Takefusa Kubo u 85. minuti. Luka Sučić je igrao prvo poluvrijeme za Sociedad, dok je Josip Šutalo odradio cijeli dvoboj za nizozemski sastav.

Sociedad je sada 16. sa sedam bodova, a Ajax drži šestu poziciju sa 10 bodova.

Eintracht iz Frankfurta je sa 2-1 slavio na gostovanju kod danskog Midtjyllanda.

Hugo Larsson je u sedmoj minuti doveo Eintracht u vodstvo, a domaćin je izjednačio u 48. minuti preko Mikela Gogorze. Devet minuta kasnije njemački sastav stiže do nove prednosti. Ousmane Diao je igrao rukom, sudac Craig Pawson je pokazao na bijelu točku, a najstrožu kaznu realizirao je Omar Marmosuh.

Igor Matanović je za goste zaigrao od 82. minute. Eintracht je ovom pobjedom napredovao na treće mjesto sa 13 bodova, a Danci su na 20. poziciji sa sedam bodova.

Gostujuće bodove dohvatio je i Union Saint-Gilloise porazivši Twente sa 1-0. Prva je to pobjeda Belgijanaca, te drugi poraz Nizozemaca.

Gosti su zatresli mrežu već u sedmoj minuti, ali je pogodak hrvatskog napadača Franje Ivanovića poništen zbog zaleđa. Ipak, četiri minute kasnije Mohammed Fuseini je doveo belgijski sastav u vodstvo, a prednost su obranili do kraja.

Fenerbahče je također slavio na gostovanju porazivši prašku Slaviju sa 2-1.

Tomas Chory je doveo Čehe u prednost u sedmoj minuti, a u 35. je izjednačio Edin Džeko. Pobjedu Feneru donio je Youssef En Nesyri u 85. minuti. Dominik Livaković je branio za turski sastav koji je trenutačno 15. s osam bodova. Slavija je na 26. mjestu sa četiri boda.

Braga je pobijedila Hoffenheim sa 3-0. Sjajno je portugalski sastav otvorio utakmicu i već nakon osam minuta Braga je vodila sa 2-0 golovima Brume (2) i Fernadesa (8).

Konačnih 3-0 postavio je Vitor Carvalho u petoj minuti nadoknade. Andrej Kramarić je za goste igrao do 72. minute. Braga sa sedam bodova drži 18. poziciju, dok je Hoffenheim na 25. mjestu s pet bodova.

Manchester United je teškom mukom pobijedio Bodo/Glimt sa 3-2.

"Crveni vragovi" su poveli već u prvoj minuti preko Garnacha, no Norvežani su uzvratili okrenuvši rezultat golovima Hakona Evjena (19) i Philipa Zinckernagela (23). U posljednjim trenucima prvog dijela Rasmus Hojlund je izjednačio, da bi u 50. minuti svojim drugim golom vratio United u prednost.

Tottenham i Roma su remizirali 2-2. Son Heung-Min (5-11m) i Brennan Johnson (34) su zabili za Spurse, a Obite Ndicka (20) i Mats Hummels (90+1) za goste.

U ranijem terminu Lazio i Ludogorec, kojeg vodi hrvatski stručnjak Igor Jovičević, su odigrali bez golova, čime je rimski sastav prekinuo niz od četiri pobjede.

Domaćin je dominirao veći dio utakmice, imao je nekoliko odličnih prilika, ali nije uspio zatresti suparničku mrežu. Najbliže golu "nebesko-plavi" su bili u 86. minuti kada je Matteo Guendouzi pogodio prečku.

Lazio i dalje vodi na ljestvici sa 13 bodova, dok je Ludogorec osvojio tek drugi bod i nalazi se na 34. mjestu.

PAOK je na gostovanju u Rigi pobijedio RFS sa 2-0 upisavši prvu pobjedu. Golove su zabili Despodov (2) i Chalov (59). Dominik Kotarski je branio za grčki sastav koji je trenutačno na 25. mjestu sa četiri boda.

Gostujuću pobjedu ostvario je i Lyon koji je sa 4-1 slavio protiv Karabaga.

Dva gola je zabio Georges Mikautadze (15, 80), a među strijelce su se upisali i Corentin Tolisso (63) i Malick Fofana (68). Poraz domaćin je u 88. minuti ublažio Juninho iz kaznenog udarca.

Duje Ćaleta-Car je odigrao cijeli susret za francuski sastav, dok Fabijan Buntić nije nastupio za domaćine.

Bešiktaš i Maccabi Tel Aviv su igrali na neutralnom terenu u Debrecenu, a Izraelci su slavili sa 3-1.

Gavriel Kanichowsky je doveo goste u vodstvo u 23. minuti, izjednačio je Rafa Silva u 38. minuti, da bi Dor Peretz u posljednjim trenucima prvog dijela doveo izraelski sastav do nove prednosti. Ciro Immobile je mogao izjednačiti iz jedanaesterca u 71. minuti, Roi Mishpati je sjajno reagirao obranivši njegov udarac.

Pobjedu gostiju potvrdio je Weslley Patati u 81. minuti. Simon Sluga nije branio za Maccabi.

Na ljestvici vode Lazio, Athletic Bilbao i Eintracht sa po 13 bodova, dok Galatasaray i Anderlecht imaju po 11 bodova.

Na "nuli" je još uvijek kijevski Dynamo.

Ivan Durdov strijelac za slavlje ljubljanske Olimpije

Nogometaši ljubljanske Olimpije ostvarili su treću pobjedu u Konferencijskoj ligi, u domaćem ogledu četvrtog kola pobijedili su Larne, predstavnika Sjeverne Irske, s minimalnih 1-0.

Junak pobjede Olimpije, koja je na startu ove sezone iz Europe izbacila Rijeku, bio je 24-godišnji hrvatski nogometaš Ivan Durdov koji je u igru ušao u 65. minuti, a samo dvije minute kasnije postigao je pogodak vrijedan tri boda. Asistirao mu je Raul Florucz, nekadašnji igrač zagrebačke Lokomotive.

Hrvatski vratar Ivica Ivušić nije mogao zaustaviti igrače Fiorentine koji su na svom Artemio Franchi stadionu pobijedili njegov Pafos 3-2. Fiorentina je imala stalnu prednost, a njeni su strijelci bili Kouame i Quarta, uz autogol Goldara, dok su za ciparski Pafos poentirali Jairo i Jaja.

Varšavska Legia nakon četiri utakmice ima sve četiri pobjede te je i dalje bez primljenog pogotka. Ovaj put je poljska momčad u gostima pobijedila Omoniju na Cipru s 3-0. Strijelci su bili Morishita u 17., Szczepaniak u 77. i Wszolek u 85. minuti.

Prvu pobjedu ostvarila je Mlada Boleslav nakon što je na domaćem terenu svladala Betis 2-1. Gosti su poveli golom Lo Celsa, a potom su Česi okrenuli rezultat unutar samo četiri minute. Pogađali su Vojta u 51. i Vydra u 54. minuti.

Nakon tri slavlja bez pobjede je ostao Rapid koji je u Beču odigrao samo 1-1 protiv Shamrocka. Cvetković je u devetoj minuti doveo Rapid u vodstvo, a za Irce je izjednačio Kenny golom u 55. minuti. Dion Drena Beljo je odigrao cijelu utakmicu za Rapid.

Nogometaši Chelseaja nastavili su dominirati u Konferencijskoj ligi, u četvrtom kolu su upisali i četvrtu pobjedu nakon 2-0 slavlja u gostima protiv bundesligaša Heidenheima. Bio je to ujedno derbi ovog kola jer su oba sastava do ove utakmice slavili u svim dvobojima. Chelsea je u Njemačkoj do pobjede stigao pogocima u drugom poluvremenu. Heidenheim je načeo Nkunku u 51. minuti, a pobjeda je potvrđena u završnici, u 86. minuti je Ukrajinac Mudrik pogodio za 2-0. U posljednjim trenucima ogleda zbog drugog žutog kartona isključen je igrač Chelseaja Casadei.

Najdramatičnija bila je utakmica slovenskog Celja i poljske Jagiellonije koja je završila bez pobjednika 3-3. Bila je to prva utakmica poljske momčadi u kojoj nije slavila u Konferencijskoj ligi. Bila je Jagiellonia blizu i četvrtog slavlja, ali je u 80. minuti Adrian Dieguez pogodio vlastitu mrežu za konačnih 3-3.

U sastavu Celja cijelu je utakmicu odigrao hrvatski nogometaš Ivan Brnić.

LASK je poražen u Banja Luci od Borca s 1-2 što ne treba čuditi jer je austrijski sastav već od sedme minute imao igrača manje zbog isključenja vratara Siebenhandla. Unatoč tome LASK je poveo golom Berishe u 51. minute te je vodio sve do osam minuta prije kraja. U 82. minuti je na 1-1 izjednačio Despotović, dok je hrvatski nogometaš Dino Skorup u 89. zabio za 2-1 i slavlje domaćina.

Za LASK je cijelu utakmicu odigrao hrvatski igrač Hrvoje Smolčić, dok je U21 reprezentativac Marin Ljubičić počeo utakmicu i zamijenjen je u 85. minuti.

Ranije tijekom četvrtka nogometaši Astane su na domaćem terenu remizirali 1-1 protiv portugalske Vitorije Guimaraes. Za pogodak Astane su zaslužni hrvatski nogometaši, prošlosezonski članovi zagrebačke Lokomotive. U 40. minuti Karlo Bartolec je izveo aut, a lopta je u šesnaestercu došla do Branimira Kalaice koji je bio precizan te postigao pogodak za 1-0. Kroz cijelo drugo poluvrijeme gosti su napadali, a do zasluženog boda su stigli u 89. minuti kada je domaću mrežu pogodio Ramirez.

U udarnoj momčad Astane bila su čak četvorica hrvatskih nogometaša. Osim Kalaice i Bartoleca u sastavu su bili vratar Josip Čondrić i Marin Tomasov. Svi oni su odigrali svih 90 minuta. Za Vitoriju je cijelu utakmicu odigrao hrvatski obrambeni igrač Toni Borevković.