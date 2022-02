Leona Popović: Veći je stres isčekivanje rezultata PCR testa nego što su utrke

U bjesomučnoj utrci s vremenom, Leona Popović uspjela je dobiti neke važne runde. Naša najbolja skijašica uspjela je skupiti dovoljan broj negativnih nalaza da ipak krene put Pekinga, poprišta Zimskih olimpijskih igara, kamo je u utorak i doputovala..

- Nije još sve gotovo. Da bih nastupila u srijedu u slalomu moram imati još tri negativna nalaza počevši s onim u pekinškoj zračnoj luci pa nadalje u utorak i u srijedu, na dan utrke. No, preuzela sam rizik i krenula na put spremna na sve moguće scenarije - kazivala nam je Leona onoga dana dok se sa svojim trenerom Goranom Račkim i serviserom Vjekoslavom Ružićem vozila prema Milanu gdje se ukrcala na isključivo olimpijski zrakoplov za Peking.

A kako nam je tada kazao Leonin trener taj test koji ih je čekao u pekinškoj zračnoj luci bio je ključan.

- Taj prvi je dosta rigorozan jer uzimaju bris iz obje nosnice i usta i tu bude dosta pozitivnih. Nakon toga, uzorak se uzima samo iz usta i to dobro prolazi, osim ako nemate jake simptome. No, unatoč svemu odlučili smo krenuti da si ne poslije ne predbacujemo, gledajući taj slalom na televiziji, da nismo ništa pokušali.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS Alpine Skiing - FIS Alpine Ski World Cup Slalom - Zagreb, Croatia - January 4, 2022 Croatia's Leona Popovic in action during her first run REUTERS/Antonio Bronic Photo: Antonio Bronic/REUTERS

Prije no što će krenuti na put, čak ni nakon drugog negativnog testa u nizu Leona i njeni treneri nisu se osjećali slavodobitno. Zašto? Pojašnjava nam Goran Rački:

- Zamolili smo da se dobro analiziraju ti nalazi da budemo 100 posto sigurni da to nisu lažno negativni nalazi, da se nije dogodio propust. No, rekli su nam da je bris čist kao suza.

Kolike su bile vrijednosti tog famoznog CT-a, indikatora virusnog opterećenja?

- Rekli su nam da su ti posljednji Leonini uzorci toliko čisti da CT nije bio mjerljiv.

U vrijeme dok su se Zrinka Ljutić i Andrea Komšić spremale za start prve vožnje olimpijskog veleslaloma, u kojem Andrea na koncu nije ni nastupila, Leona i njeni treneri tek su slijetali u Peking.

- Ako sam morala propustiti jednu od dvije olimijske discipine u kojima sam planirala nastupiti onda je bolje da je to veleslalom. Da je obrnuto, da sam morala propustiti svoju bolju disciplinu slalom, onda vjerojatno ne bih ni krenula na put. Jer, u veleslalomu imam vrlo visoki startni broj, a u slalomu ću biti u prvih 15. I zato sam i odlučila preuzeti sav rizik, da probam nastupiti pa makar i sa samo jednim treningom.

Bude li sve po planu Leona bi u utorak trebala osjetiti kvalitetu snijega.

- Ja jesam dosta utrenirana, no važno je da osjetim podlogu a još će biti bolje ako budemo imali "hang" trening (op.p. bez kolaca) na padini na kojoj će se natjecanje održati.

Kako pak naša ženska uzdanica stoji sa prilagodbom na vremensku razliku koja se, kažu, može "prevariti" s kasnim odlaskom na natjecanje. A upravo je to svojedobno radio Cro Cop kada je odlazio na svoje borbe u Japan u posljednji čas, izbjegavajući doći na Daleki istok onoliko dana koliko iznosi i vremenska razlika.

- Kako koji put, nekad to prođe dobro. Ako će ovaj put upaliti onda ću i ubuduće primjeniti tu taktiku.

Prvotno je Leona trebala biti ta koja će nositi hrvatsku zastavu na svečanosti otvorenja Igara no onda je, radi njenog pozitivnog nalaza, uskočila mlađahna Zrinka Ljutić.

- S obzirom da mi je tog časa visio u zraku nastup na Igrama uopće, to je bio najmanji problem. Nije mi to teško palo, samo sam željela da dobijem priliku nastupiti.

A živimo u vremenu kada je za sportaše veći pritisak kakav će biti rezultat njihovih PCR testova nego što će napraviti na natjecanju.

- Natjecanje odradiš i tu si sam kriv za loš nastup, sam utječeš na to. Na testove ne možeš utjecati, a pogotovo je loš osjećaj ako ni nemaš simptome kao što je ovih dana bio slučaj samnom. Nije ti ništa, a ne možeš nigdje.

Prije puta za Peking naš najbolji skijaš Filip Zubčić kazao nam je da se u posljednje vrijeme morao ponašati asocijalno da bi se što manje izlagao.

- Svi se najviše bojimo pozitivnog testa i zato se distanciramo. Ja sam se pazila i na skijanju i doma i opet sam zakačila virus, a nemam pojma gdje i od koga. I dok sam u rujnu imala neke simptome, povišenu temperaturu tri dana, ovaj put to nije bio slučaj.

Nadamo se da bogovi sporta ovaj put neće biti tako nemilosrdni prema Leoni kao prije četiri godine u Pyeongchangu kada se ozlijedila u olimpijskom veleslalomu čega se prisjetio njen trener:

- Leona je imala startni broj 30 i ozlijedila se, teško, baš u utrci. A ta joj je ozljeda usmjerila naredne dvije sezone pa joj je prošla sezona bila prva od pet koju je odradila bez prekida, a ovo bi, nadamo se, mogla biti druga.

Po dolasku u Peking, Goran Rački nam nam je referirao sljedeće:

- Leonin nalaz u zračnoj luci bio je nedefiniran, odnosno neki granični slučaj, a kada su ga ponovili on je bio negativan. A sada se taj negativni test mora i potvrditi.

A do tada će Leona biti u Olimpijskom selu u nekoj vrsti mekše karantene iz koje ima dozvolu otići na trening i natjecanje, ali se ne smije slobodno kretati po selu već joj se hrana dostavlja u sobu.

- Da, Leona može na stazu i na utrku, no bude li i sljedeći nalaz negativan moći će se slobodno kretati – ustvrdio je trener Goran Rački.