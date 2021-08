Leo Messi napušta Barcelonu: Kataloncima je bitnija Superliga od njega!

Leo Messi više neće igrati za Barcelonu, priopćio je katalonski velikan! Iako je nedavno objavljeno da će potpisati, ali uz prepolovljenu plaću, to nije bilo moguće izvesti. Razlozi su pak podosta "klimavi".

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021

Presudila su, donekle, pravila koja vrijede u La Ligi. Iako, Marca ima više detalja, koji će učiniti navijače više nego ljutitima.

- Iako je došlo do dogovora između Barcelone i Messija te su obje strane željele nastaviti suradnju, to neće biti moguće formalizirati zbog ekonomskih i pravnih problema - navode iz Barcelone pa nastavljaju:

Foto: Siu Wu/DPA/PIXSELL Lionel Messi (FC Barcelona), during La Liga football match between FC Barcelona and Celta de Vigo, at Camp Nou Stadium in Barcelona, Spain, on May 16, 2021. Foto: Siu Wu /DPA/PIXSELL

- Zbog svega Messi više neće biti igrač Barcelone. Obje strane izražavaju žaljenje što želje kluba i igrača ne mogu biti uslišene. Barcelona se najiskrenije zahvaljuje njegovom doprinosu koji je dao ovoj instituciji i želi mu sve najbolje, kako u privatnom, tako i u poslovnom životu.

Nevjerojatan kraj, malo tko bi ga očekivao. No očito su problemi koje je aktualna uprava kreirala došli na naplatu. Toliko godina se samo dovodilo neadekvatne nogometaše u klub i plaćalo ih nerijetko više od stotinu milijuna eura. Neki od njih su Coutinho, Dembele i Griezmann, trojac koji prema prikazanom zajedno ne vrijedi stotinu milijuna eura.

Navijači će vjerojatno potpuno poludjeti zbog ovih informacija, a svi drugi klubovi sad će se baciti u akciju. Ponajprije PSG i Manchester City.

Argentinac je Barcelonu godišnje koštao oko 70 milijuna eura, a bio je spreman igrati za dvostruko manje. Što vjerojatno neće biti slučaj u novom klubu.

- Barcelona je mogla izvesti financiranje njegova ugovora kroz vanjski investicijski fond, ali nije bila spremna na to jer bi se morala odreći planova o Superligi - navela je Marca.

Ponajbolji nogometaš svih vremena je u Barcelonu stigao kao 13-godišnji dječak, za prvu je momčad debitirao 2004. te je u 778 nastupa postigao 672 pogotka u svim natjecanjima.

S Barcelonom je osvojio deset naslova prvaka Španjolske, sedam španjolskih kupova i četiri Lige prvaka.

