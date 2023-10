Leko: 'Livaja već tjednima igra s ozljedom. Nije u najboljem stanju. Nadam se da će Pukštas igrati'

Prije dva tjedna je u 11. kolu Hajduk pretrpio poraz od Rijeke na Rujevici (1:0) i izgubio vodstvo na hrvatskoj prvenstvenoj ljestvici. Cijeli je događaj pao u drugi plan tijekom burne reprezentativne stanke, no 12. kolo HNL-a donosi još jedan izazov za momčad s Poljuda.

Ove će nedjelje na Poljudu Hajduk dočekati Osijek. Utakmica je na rasporedu u 18:00 sati, a najavio ju je Ivan Leko. Na press konferenciji dotaknuo se mnogih tema. Od ponude iz Šahtara, preko ozljede Marka Livaje i očekivanjima s kojima ulazi u utakmicu, do lošeg terena.

Upitan o kontaktima sa ukrajinskim Šahtarom rekao je: "Mi smo ovdje došli zbog utakmice Hajduk – Osijek u nedjelju. Tijelom i dušom sam tu, idem leži s Hajdukom, dižem se s Hajdukom, sve ostalo je gubljenje energije."

Zlatko Dalić traži pojačanja za reprezentaciju. Leko je kazao da bi volio da igrači Hajduka i HNL-a uopće igraju u reprezentaciji. Također se i osvrnuo na natpise koji govore da je Livaja kriv za reprezentativne poraze. "To je smiješno, čovjek nije bio tamo kako će biti kriv", kratko je kazao Leko.

Zatim se osvrnuo na zdravstveno stanje igrača, a posebno Livaje i Rokasa Pukštasa. "Marko već tjednima igra s ozljedom, imao je 3-4 utakmice pod injekcijama, njegov prag boli je enorman. Igra kad 90% igrača ne bi. To je dio razloga zašto mi manje zabijamo. Morao je stati, dogodile su se dvije vezane ozljede, nastoji se rekuperati, nije u najboljem stanju. Pukštas nam je nedostajao, treba mu vremena. Vidjet ćemo, diže se, nadam se da će biti u selekciji za nedjelju, a koliko će dobiti minuta rano je za reći."

"Ferro i Uremović su out. Imamo devet sigurnih igrača i još dvije opcije. Vidjet ćemo, prošlu smo izgubili iako smo bili stabilni u fazi obrane i posjeda. Poruka je da treba biti bolji. Žaper je bivši kapetan Osijeka, znaš koliko su emocije velike, velika je prilika da će on startati, bitan nam je, ušao je par puta, u Rijeci je bio O.K."

Jedino su Rudeš, Istra i Gorica zabili manje golova od Hajduka ove sezone. O problemima u kreiranju i dovršavanju prilika za golove Leko je rekao: "Mi napadamo, ali ne ide. To su malo i profili igrača, nije to samo do treninga... Nemamo što, treniraj, ponavljaj. Dobro smo radili. Da smo zabili 25, a da samo sedmi... Tu smo gdje jesmo... Želimo biti bolji, jako smo svjesni toga, moramo zabijati više... Bolje 1-0, nego 4-4."

Poznati su i problemi s travnjakom na Poljudu zbog čega je momčad ponovo trenirala izvan stadiona. Kazao je kako se na travnjaku radi, ali i dao svoje mišljenje o mogućnosti zamijene problematičnog travnjaka.

"Ljudi su se potrudili, bili su nam na usluzi, zahvalio bih im na svemu što su nam pomogli. Nisu to problemi od jučer i bit će dok se ne napravi novi stadion i novi kompleks. Prihvatiš situaciju, moraš ići, malo je tramak, ali dolaziš među dobre ljude koji su napravili sve da se osjećamo kao kući. Ljudi rade, svaki put kad pogledam njih 5-6 jer tamo. Mi previše gledamo Premijer ligu i razmazimo se. Ovaj teren je bio loš i prije 30 godina. Moje su nespretne izjave da teren ne valja, a trebao bi njih pohvaliti jer se trude i žele. Ne ide, i ne ide 20-.30 godina... Nastojimo ga čuvati, radimo sve da bi uvjeti za nogomet bili bolji. Real i Milan svakih šest mjeseci mijenjaju travnjak, oni promijene travnjak, mi pola momčadi za to kupimo."

Na kraju se osvrnuo i nedjeljnog protivnika, Osijek i njihovog novog trenera Zorana Zekića. "Momčad koja ima stav i kvalitetu, zabija puno, ima miks kvalitete, iskustva i mladosti. Derbi je, i kad nisi u ludilo momentu za tuz utakmicu izbaciš najbolje od sebe. One mogu i okrenuti momenat. Zadnja protiv Rudeša im sigurno puno znači za samopouzdanje. Oni su u lošem dobili 3-0 a mi smo u dobrom momentu izgubili 1-0. I nama i njima treba dobra utakmica i tri boda.

"Bit će stabilniji, poznavajući kolegu, on zna raditi rezultat gdje god je bio u Slavenu je bio forte stabilnost, nije primao puno golova. Svi mi volimo napad, vid, trik, balun kroz noge, ali baza je obrana. Mi se poznajemo nešto, ali teško je ući u njegovu glavu. Spremit ćemo 2-3 scenarija i fokus je na nas, da mi budemo bolji, da dominiramo, da se postavimo s respektom i autoritetom", rekao je Leko o Zekiću i njegovom doprinosu igri Osijeka.

"Svjesni smo i idemo životom za pobjedu. Momci dime, gaze, teško se trenira, još nam je u glavi filing sa zadnje utakmice protiv Dinama. Naš voljni momenat, motivacija i pobjeda nad Osijeka je jedino u glavi. Nema drugih tema", poručio je Leko navijačima Hajduka.

