Mandžo nakon što su ispunjena sva očekivanja: Nije nam problem pomagati

Humanitarni malonogometni spektakl za Elina Mašića u Slavonskom Brodu ispunio je očekivanja. Slavonski Brod i Hrvatska ujedinili su se i navijali za mladog nogometaša u njegovoj najvažnijoj životnoj utakmici. Planulo je svih 2100 ulaznica, a dresovi Arijana Ademija i Darija Melnjaka na aukciji su prodani za 4300 kuna (dodijelio ih je trener Dinama Željko Kopić). Sav prihod u iznosu većem od 55 tisuća kuna ide u korist 26-godišnjeg sina bivšeg igrača Marsonije Armina Mašića, koji je bijelo-crni dres nosio sredinom devedesetih u doba najvećih uspjeha.

Vlaović matirao Brođane

Prvo mjesto na mini turniru osvojile su Humane zvijezde Hrvatske koje su u odlučujućoj utakmici golom Vlaovića za 1:0 svladale mlađe veterane Marsonije. Prije toga su stariji veterani Marsonije i Humane zvijezde odigrali neodlučeno 1:1, dok su u međusobnom dvoboju dviju momčadi veterana Marsonije uspješniji bili oni mlađi, koje su predvodili legende vatrenih i aktualni članovi Dalićeva stručnog stožera – Mario Mandžukić i Ivica Olić.

No, rezultat je ovdje bio najmanje bitan. Najvažnije je bilo pomoći Elinu (26), također bivšem igraču Marsonije u kojoj je prošao sve mlađe uzraste, da bi kao mladić od 19 godina otišao u Njemačku raditi kao medicinski tehničar. Nažalost, prije tri mjeseca stigla je strašna vijest – Elinu je dijagnosticiran tumor na mozgu i potrebna mu je pomoć za troškove skupog liječenja u Njemačkoj.

– Mislim da smo svi skupa već puno puta pokazali zajedno sa svim ovim ljudima dobre volje da smo tu kada zatreba. Tako je bilo uvijek do sada, večeras i bit će ubuduće. Nadam se da će sve ovo danas dati Elinu snage i energije da i on sam pobijedi tu svoju utakmicu. Koliko se sjećam, nisam igrao s Mašićem, ali ga dobro poznajem, dobar je čovjek kao i njegova obitelj – rekao je Mario Mandžukić, koji je svoju plemenitost već dokazao u brojnim humanitarnim akcijama.

Svi prepoznali akciju

Olić je zahvalio svim posjetiteljima, navijačima, igračima, humanim zvijezdama koji i nisu iz Slavonskog Broda. Elina poznaje iz doba dok je bio još dječak.

– S obzirom na to da je Elin operaciju imao u Hamburgu, a ja tamo živim, dobro sam upoznat sa slučajem i doživio sam to na jedan drugi način. Stvarno sam oduševljen koliko je ljudi prepoznalo akciju i odazvalo se, s obzirom na to da je sve organizirano na brzinu. Elinu od srca želim ono najvažnije, a to je zdravlje. Iza njega su tri mjeseca teške borbe, imao sam priliku to vidjeti i ovo je najmanje što sam mogao učiniti sa svoje strane – rekao je Olić.

Za Večernji list Ola je prokomentirao i ždrijeb Lige nacija i rekao kakva su njegova očekivanja.

– Dobri stari znanci Francuzi, ne možemo od njih pobjeći nikad, stalno su s nama u grupi. Austrija i Danska su također dobri protivnici s kojima se može igrati. Liga nacija je dobra uvertira pred Svjetsko prvenstvo. Te utakmice nisu toliko važne, može se nešto probati, vidjeti i na kraju krajeva ispraviti – istaknuo je Olić.