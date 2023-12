Legendarni trener ostaje u Realu! Ovo su detalji ugovora

Legendarni talijanski trener Carlo Ancelotti produljio je ugovor s Real Madridom do ljeta 2026. godine. Neko se vrijeme pričalo kako bi Ancelotti mogao idućeg ljeta otići u mirovinu ili postati izbornik Brazila, no potvrda iz kluba stavila je točku na te spekulacije. "Real Madrid C. F. i Carlo Ancelotti složili su se produžiti ugovor do 30. lipnja 2026.", navodi se u Realovom priopćenju.

Brazilski nogometni savez prošloga je ljeta izrazio želju da Ancelotti vodi njihovu reprezentaciju na Copa Americi iduće godine. Time bi Talijan postao prvi strani izbornik u povijesti nacionalne momčadi. Ipak, Ancelotti je očito umjesto toga odlučio ostati u 'kraljevskom klubu'.

Novi ugovor vrijedi do ljeta 2026. Ancelotti će tada imati punih 67 godina. Do sada je ovaj veliki trener sjedio na klupama Reggiane, Parme, Juventusa, Milana, Chelsea, PSG-a, Bayerna, Napolija i Evertona. Bio je i pomoćnik u reprezentaciji Italije. Osvojio je naslove u svim Ligama petice te po dva naslova prvaka Europe s Realom i Milanom.

