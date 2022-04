Legendarni rocker srpskom nogometašu prijetio smrću: P***etino, mrtav si!

Legendarni frontmen Oasisa Liam Gallagher strastveni je navijač Manchester Cityja, no nakon utakmice njegova kluba protiv Atlética u Madridu (0:0) potpuno je pretjerao pa se nakon prospavane noći ispričao.

- Stefane Saviću, ovo je prijetnja, ako nekad naiđem na tebe odvratna pi****ino mrtav si, MCFC - napisao je na Twitteru bivši pjevač velikog rock benda pa izazvao iznimnu pažnju i očekivano obrisao tweet.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS Liam Gallagher performs at the Brit Awards at the O2 Arena in London, Britain, February 8, 2022 REUTERS/Peter Cziborra Photo: Peter Cziborra/REUTERS

Trebalo mu je više od 24 sata da dođe k sebi pa se ispriča srpskom nogometašu.

- Ljutit sam na sebe i mislim da sam iznevjerio sve svoje fanove ponašanje. Uzor sam odraslima i nadam se da mi mogu oprostiti - posipao se pepelom Gallagher.

Im really upset and annoyed at myself I feel I’ve let all my fans down by my outlandish behaviour I’m a role model to GROWN UPS hope you can forgive me LFUCKING x