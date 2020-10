Legenda sporta igrala je s nalakiranim noktima, razlog će vas oduševiti...

Svjetski prvak u snookeru, sportu iz 'biljarske obitelji', Ronnie O'Sullivan oduševio je javnost svojim posljednjim potezom.

U posljednjem je meču nastupao protiv mladog Briana Ochoiskog, a jedan detalj s tog meča svima je zapeo za oko.

O'Sullivan je, naime, nalakirao nokte u ružičastu boju, onu koja simbolizira borbu protiv raka dojke, a sve kako bi javnost više osvijestio o ovoj opasnoj bolesti koja i dalje uzima velik broj života.

- Ajmo razbiti rak dojke! - napisao je uz fotografiju svojih nalakiranih noktiju na Twitteru.

Sve je krenulo tako što ga je prijatelj zamolio da nalakira nokte i to objavi na društvenim mrežama, no legendarni Ronnie otišao je i korak dalje.

Let’s nail breast cancer @futuredreamss. I’ll be getting my pink nails out tonight in support of Breast cancer. Please donate £5 if you can text LNBC5 to 70500 who is going to join me? pic.twitter.com/ecOIFa8was