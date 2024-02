Lecce svladao Fiorentinu u utakmici s pet golova, Pongračić igrao cijeli susret

Hrvatski stoper Marin Pongračić odigrao je čitav susret za Lecce koji je u dvoboju 23. kola talijanskog nogometnog prvenstva kao domaćin svladao Fiorentinu sa 3-2 (1-0) u susretu punom preokreta.

Lecce je dominirao prvim poluvremenom, dva puta su domaći igrači tresli okvir gola, a u vodstvo ih je sjajnim slobodnim udarcem doveo Oudin (16). No, u nastavku je prvo Mandragora (50) udarcem s distance poravnao da bi Beltran (67) iskoristio kardinalnu grešku domaćeg vratara Falconea za preokret. Taj je rezultat stajao sve do same završnice, a onda je Piccoli (90) glavom poravnao da bi Dorgu (90+2) dvije minute potom snažnim udarcem pospremio jedan odbijanac u mrežu za veliko slavje na tribinama.

Lecce je ovom pobjedom stigao na 13. mjesto sa 24 boda, šest više od 18. Cagliarija koji je u zoni ispadanja, dok je Fiorentina ostala šesta sa 34 boda.

Na čelu je Inter sa 54 boda, jedan manje uz utakmicu više ima drugi Juventus.

Heidenheim i Borussia D. bez golova

U prvoj utakmici 20. kola njemačkog nogometnog prvenstva Heidenheim i Borussia iz Dortmunda su igrali 0-0.

Ovim bodom je novak u ligi Heidenheim stigao u gornji dio ljestvice, sada je deveti sa 24 boda, dok je Borussia Dortmund ostala četvrta sa 37 bodova, koliko ima i treći Stuttgart.

Na čelu je Bayer Leverkusen sa 49 bodova, dva manje ima drugi Bayern Muenchen.