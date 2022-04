LeBron James nakon debakla Lakersa ispao iz igre za najvećeg svih vremena!

Rijetko su kada Los Angeles Lakersi bili na tako niskim granama. Klub koji ima 17 naslova prvaka NBA lige proživljava teške dane, a lošiji dojam od ovosezonskog imali su jedino 2016. kada su sezonu, koja je bila posljednja tada 37-godišnjem Kobeu Bryantu, završili sa 17 pobjeda i 65 poraza, u posljednjoj sezoni.

Lakersi su bili prestari

Sedmi put u posljednjih devet godina "jezeraši" se nisu plasirali u doigravanje i to ne bi bilo ništa čudno da u toj momčadi nisu igrala trojica od deset najboljih igrača proteklog desetljeća – LeBron James, Anthony Davis i Russell Westbrook – ali i dva bivša all-starovca Carmelo Anthony i Dwight Howard.

No problem je u tome što nijedan od spomenutih, osim Davisa (29), nije mlađi od 30 godina pa je momčad bila prestara, a i najmlađi među njima sklon je ozljedama. Uostalom, to je i svojevrsni aksiom, što ste stariji, to ste skloniji ozljedama, a čak i ako imate dobru genetiku, treba vam više vremena za oporavak. A uz velik broj putovanja, frekvencija odigravanja utakmica u NBA ligi ubitačna je.

A za to što su Lakersi stari odgovoran je i LeBron James koji je sudjelovao u izboru igrača za koje se mislilo da će biti pojačanja, a pokazalo se da su dehomogenizirajući faktor kao što je to bio njegov prijatelj Russell Westbrook. Premda je riječ o igraču koji je triput u karijeri sezonu završavao s "triple-double" prosjekom, dvaput je bio najbolji strijelac lige i jedini koji je bio najbolji košgeter i dodavač u istoj sezoni, Westbrook takvu dominaciju u Lakersima nije bio u stanju ponoviti. Jedan razlog za to je u biološkom satu, a drugi je u činjenici da on za takve brojke mora biti "one man show" što pokraj LeBrona i Davisa nije bilo moguće.

Nažalost po njega, najveći teret ovog neuspjeha nosit će LeBron James, koji je neki dan u Los Angeles Timesu mogao pročitati ovakav naslov: "LeBron traži izlike umjesto da bude vođa". A dogodilo mu se to jer je nakon 11. mjesta u Zapadnoj konferenciji i 49 poraza u sezoni kazao:

– Ovo uopće nije neuspjeh. Dolazili smo na posao svaki dan, trudili se maksimalno i pokušavali biti bolji. Rezultat to nije pokazao, no ovo nije neuspjeh.

Možda će tako u "samoobrani" govoriti i glavni menadžer Rob Pelinka (bivši menadžer mnogih košarkaša), koji najviše odgovara za izbor igrača, a upitno je može li dobro obavljati taj posao. Kako god joj se pokušali opravdati, teško će to za konačnu istinu prihvatiti i vlasnica kluba Jeannie Buss. A gospođa očito ni približno nema viziju kakvu je imao njen otac Jerry Buss, za čijeg gazdovanja je klub osvajao naslove, ali i srca brojnih hollywoodskih zvijezda koje sada nerado dolaze u dvoranu jer ne žele gledati gubitnike. Zbog toga je, na koncu, i stradao trener Frank Vogel, koji je vodio momčad i 2020. kada su Lakersi osvojili naslov, a saznao je da je smijenjen na Twitteru, nakon što su mnogi tu objavu poznatog novinara Wojnarowskog vidjeli prije njega.

Dakako, u kako god lošem stanju Lakersi trenutno bili, igrati i trenirati Lakerse uvijek je bilo jako privlačno zbog velike popularnosti i velikog tržišta. A na tu klupu zasjesti bi mogao Nick Nurse, trener Toronta, Doc Rivers, trener Philadelphije te Brad Stevens, bivši trener Lakersa. Spominje se i aktualni trener Utaha Quin Snyder, no njega od te ideje udaljava način na koji se vodstvo ponijelo prema Vogelu.

James neće stići Jordana

No vratimo se mi "prvooptuženom" Jamesu koji se baš nije ubijao u obrani, a i svojim govorom tijela pokazivao je nepovjerenje prema svojim manje talentiranim suigračima. Gledajući sve to, jezičavi novinar Stephen A. Smith ustvrdio je:

– Nakon sezone u kojoj je on zabijao prosječno 30 koševa, a Lakersi nisu ušli u doigravanje, priča o najvećem košarkašu svih vremena za LeBrona je i službeno završena. Za mene je najveći uvijek bio Jordan, no ako je ikada bilo kakvih dvojbi, cementirano je da LeBron ne može biti G.O.A.T.

Štoviše, s ovakvim ishodom "King James" nije u konkurenciji ni za najvećeg Lakersa jer njegovi doprinosi žutoj boji (samo jedan naslov) ne mogu parirati Jerryju Westu, Kareemu Abdul-Jabbaru, Kobeu Bryantu pa čak ni Shaquilleu O'Nealu.

