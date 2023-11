Kupila stan od bivšeg čelnika Hajduka, ima papire, a on je promijenio brave i ne da joj unutra

Provjereno večeras donosi nevjerojatnu priču austrijsko-hrvatske državljanke Violete Schonger koja već godinama pokušava ući u stan kojeg je legalno kupila od bivšeg predsjednika Hajduka i poduzetnika Joška Svaguše i njegove bivše supruge.

Njezina agonija počinje prije više od dvije godine kada su Joško i Dajana Svaguša, kao vlasnica, prodavali luksuzni stan od 168 kvadrata na splitskom Žnjanu. Violeta je ispoštovala kupoprodajni ugovor, otplatila stan u iznosu 950 tisuća eura, upisala se – zemljišno i gruntovno – kao vlasnica, a bivša Svagušina supruga joj je predala ključ. No, nekoliko dana kasnije, priča Violeta, kontaktirao ju je Svaguša s molbom.

- Da bi on izvadio svoje stvari i trebat će mu nekih 10 dana, ja velim ma dobro nije problem ni dva tjedna, ne treba mi stan sad odmah, nije to problem nikakav, na miru iznesi“, prisjeća se Violeta. No, nakon toga uslijedio je šok – Svaguša je promijenio bravu i rekao joj, priča, kako iz stana neće izaći. „Imam najbolju odvjetnicu, ti meni ne možeš ništa, ja ti odavde nikad izići neću - prepričala je njegove riječi.

Od tada je prošlo gotovo tri godine, slučaj je na sudu, no nema pomaka, a Violeta se pita kako je ovo moguće u zemlji članici EU-a. Ekipa Provjerenog posjetila je Joška Svagušu, a kako je reagirao na pitanje o ovom slučaju, pogledajte u večerašnjoj emisiji na Novoj TV.