Kristina Tomić osvojila prvu hrvatsku medalju na EP-u u Kazanju

Hrvatska tekvondaška reprezentacija medaljaški je otvorila Prvenstvo Europe u Kazanju. Prvog dana natjecanja odličje je izborila 23-godišnja članica zagrebačkog Osvita Kristina Tomić (49 kg).

Da bi osigurala kolajnu, Kristina je morala pobijediti dvije Turkinje. Najprije Njemicu turskih korijena Elu Aydin (17:5), a potom i reprezentativku Turske Merve Dincel (10:9). U rijetko uzbudljivoj borbi, u kojoj je Hrvatica gubila 2:7 i stalno lovila suparničinu prednost, Tomić je pobjedu osigurala doslovce u posljednjim trenucima borbe zaradivši dva boda za udarac nogom u tijelo.

- Kristina je od Dincel izgubila u sve četiri prijašnje borbe, čak tri puta ove godine, no u svakoj sljedećoj ta je razlika bila sve manja. Prvu međusobnu borbu izgubila je s deset bodova razlike, a posljednju prije ove izgubila je za jedan bod, dok je ovu pak dobila za jedan bod. Znajući da će Turkinja biti u našem dijelu ždrijeba najviše smo se spremali upravo za nju. U toj neizvjesnoj završnici borbe, tražio sam od Kristine da ju napada u glavu i ako digne ruke da pokuša pogoditi u oklop. Na kraju je Kristina pobjedonosni bod zabila kružnim udarcem zadnjom nogom u oklop - kazao je Kristinin klupski trener Dejan Mesarov koji je Tomić vodio i u Kazanju jer je jedan od suradnika glavnog trenera reprezentacije Tonija Tomasa.

A on je bio vrlo zadovoljan s medaljom osvojenog prvog dana jer ona znači da će sada biti lakše svima onima koji nastupaju do nedjelje (a takvih je još 18).

A prvog dana Prvenstva nastupilo je još četvero hrvatskih predstavnika i nitko od njih nije svladao prvu prepreku. No, od svih njih povoljan ždrijeb imao je jedino 18-godišnji Leon Glasnović (58 kg) koji je, neočekivano, izgubio od svog bivšeg klupskog suborca Šveđanina Fridrika Lindstroma (14:15). Unatoč tijesnom porazu, momak koji je prošle godine preselio iz Švedske u splitski Marjan, nije posegnuo za izlikom:

- Ovo mi je bila najlošija borba ove sezone. Sve je bilo super do ulaska u borilište. Bio sam zadovoljan i ždrijebom jer sam tog momka na President Cupu pobijedio prekidom, sa 26:5. Da bi nekome pokazao da si bolji od njega moraš ga pobijediti dvaput, a ja to nisam učinio. Nisam bio borac kakav obično jesam, agresivni ofenzivac. Zapravo, bio sam previše defenzivan i nisam gotovo ništa realizirao od taktičkog plana kojeg je pripremio moj otac. Tako da ne znam što se danas sa mnom događalo.

To nešto što ga je sputavalo zacijelo se zove neiskustvo, a njega je nedostajalo preostalim debitantima, 18-godišnjoj Brođanki Luciji Abramović (46 kg) i 17-godišnjem Zagrepčaninu Luki Turkalju (54 kg). Oboje su dali sve što su imali, no nisu imali sreće u ždrijebu. Lucija je naletjela na vrlo dobru Britanku Jordyn Smith (7:13), dok je Luka pružio dobar otpor kasnijem polufinalistu Turčinu Denizu Dagdelenu (18:28).

- Bez obzira na seniorski debi, ja nisam osjećala tremu jer sam se borila protiv cure koja je tu negdje po godinama kao i ja. Da ponovo vodim borbu bila bih puno agresivnija, više bih vezala tehnike - kazala je Lucija.

- Bio sam dovoljno opušten i dao sam sve od sebe i s time mogu biti zadovoljan, no ima i stvari s kojima ne mogu biti zadovoljan. Trebao sam se više kretati i prvi napadati, a kada god smo mi bili tu negdje on je bio taj koji je prvi napadao. No, sve u svemu, s ovog ću Prvenstva kući u Zagreb ponijeti veliko iskustvo - rekao je najmlađi član seniorske reprezentacije Luka Turkalj.

Prvog dana nastupio je još i Kristinin klupski kolega Marko Maljković (58 kg) kojemu se dogodio visok poraz od raspucanog domaćina, Rusa, Valerija Šimanova (11-31).

Drugog dana Prvenstva u borilište će Tanja Rastović (53 kg), Bruna Vuletić (57 kg), Marija Štetić (57 kg), Lovre Brečić (63 kg), Deni Andrun Razić (63 kg) i Marko Golubić (68 kg).