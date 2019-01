Kralj Sljemena Hirscher ima već sedam pobjeda u Svjetskom kupu

Zagrepčani, ali i svi ostali poklonici skijanja koji će ovaj vikend pohoditi Sljeme, imat će priliku na djelu vidjeti najbolje skijaše današnjice. Štoviše, pred njima će u subotu skijati Mikaela Shiffrin i Marcel Hirscher, najozbiljniji kandidati za najveće skijaše svih vremena.

Hirscher na jedan način to već i jest, barem po činjenici da ima sedam uzastopnih ukupnih pobjeda u Svjetskom kupu, a vodeći je i u ovogodišnjem s uvjerljivih 248 bodova više od drugoplasiranog.

Premda su joj samo 23 godine, i Shiffrin je po nečemu već najveća. Mlada Amerikanka već je rekorderka među skijašicama po broju slalomskih pobjeda (36), a s tom kolekcijom ugrožava čak i legendarnog Ingemara Stenmarka koji ih ima 40.

Shiffrin je u 2018. srušila čak i jedan Hirscherov rekord (14), a to je broj pobjeda u kalendarskoj godini koji se protegnuo na 15.

Dakle, niz padine brda iznad Zagreba u subotu (žene, 13 i 16 sati) i nedjelju (muškarci, 12:15 i 15:30) spuštat će se skijaši koji za svoj sport znače isto što i Serena Williams i Roger Federer za tenis. A takav teniski turnir u Zagrebu, da oboje nastupaju, jednostavno je nemoguće i zamisliti.

Hirscher i Shiffrin višestruki su pobjednici Sljemena. Austrijancu je to pošlo za rukom četiri puta, a Amerikanki tri. Među skijašicama, najviše pobjeda na zagrebačkoj utrci Svjetskog kupa ima Marlies Schild (4) no i to je rekord koji će Shiffrin imati vremena srušiti jer će u Zagrebu voziti vjerojatno još niz godina.

Dominiraju na Sljemenu

Uostalom, Shiffrin je na Sljemenu dvaput silno dominirala. Prije četiri godine pobijedila je s prednošću od sekundu i 78 stotinki (ispred Zettel), a prošle godine od Švicarke Holdener bila je brža za sekundu i 59 stotinki. Kada je prvi put pobijedila u Zagrebu, a bilo je to 2013., premda je imala nepunih 18 godina, i tada je pobijedila s više od sekunde prednosti (+1.19) i to ispred Šveđanke Hansdotter.

Kada je na postolju nije bilo (jer je 2017. izletjela u prvoj vožnji), bila je to godina dvostruke slovačke pobjede. Slavila je Veronika Velez-Zuzulová ispred Petre Vlhove koja bi ove godine trebala biti najveća konkurentica moćnoj Amerikanki. Prije nekoliko dana u Oslu, u paralel-slalomu, upravo je Vlhova prekinula Mikaelin pobjednički niz.

No, Hirscher u Zagreb ne stiže s pobjedom. Štoviše, u spomenutom paralel-slalomu u Norveškoj iznenađujuće je eliminiran u četvrtfinalu od kasnijeg finalista Britanca Davea Rydinga kojeg je na koncu pobijedio Austrijanac Marco Schwarz koji će u nedjelju također konkurirati velikom Hirscheru. A svima njima gušt je nastupati u Zagrebu. A kako i ne bi kada su smješteni u središtu grada, a ne u nekom resortu izdvojenom od svijeta, a mogu uživati u čarima zagrebačkog Adventa. A da bi tome bilo tako, organizator se mora isprsiti i financijski pa će ovogodišnja utrka stajati 20,7 milijuna kuna.

Olakotna okolnost je što su ženska i muška utrka dan za danom pa to sve skupa ipak manje stoji.

– U početku smo možda s nekim stvarima išli iznad prosjeka, samo da se dokažemo da možemo dugoročno opstati pa smo 2008. dobili i mušku utrku. Najveće priznanje bilo nam je kada smo 2013. primljeni u Club 5 Alpine Ski Classic, društvo elitnih organizatora skijaških utrka u kojem su Kitzbühel, Wengen, Schladming, Garmisch, Val Gardena... – ističe direktor Snježne kraljice Vedran Pavlek.

Ono što zagrebačke organizatore najviše raduje je to što je posjećenost utrke solidna čak i nakon što su prestali skijati Janica i Ivica Kostelić. Doduše, Janica je prestala još 2006. i na Sljemenu je nastupila samo dvaput. Prve je godine ispala već u prvoj vožnji, pa se druge godine čuvala, a Pavlek se prisjeća:

– Jednom mi je Janica rekla da je te 2006. jedva čekala da završi prvi lauf da se ne dogodi kao i godinu prije kada je ispala u prvoj vožnji pa je pola gledatelja otišlo kući.

Ivica vjeruje našim skijašima

A u drugoj se dogodilo nešto što će se još dugo prepričavati u skijaškom svijetu. Janica je već nakon nekoliko vrata ostala bez štapa, a potom i bez rukavice, no i bez pola rekvizita stigla je u ciljnu ravninu s najbržim vremenom i na koncu osvojila treće mjesto.

Ivica je pak na Sljemenu bio uspješniji od svoje slavnije sestre, ali nikad pobjednik. Triput je bio drugi (iza Matta, Grangrea i Razzolija) pri čemu je njegov ukupni zaostatak u tim utrkama bio manji od sekunde (+0.90).

Ivica više ne skija, no sada je trener-savjetnik u hrvatskoj skijaškoj reprezentaciji i uvjeren je da nije daleko dan kada ćemo u drugoj vožnji imati čak četvoricu slalomaša. A njih pojedinačno, ovako portretira:

– Matej Vidović je tehnički vrlo potkovan. Nije mu lako jer je visok, a krakatim ljudima koordinacija bude otežana, no on vrlo kompaktno skija. Istok Rodeš je pak napravio značajan iskorak. Vrlo rano završi sa zavojem pa ima više vremena posvetiti puštanju skije. Elias Kolega skija s puno osjećaja. Skija vrlo specifično, na inerciju. Koordinacijski je dobro potkovan i vrlo je fokusiran na svoj skijaški put. Filip Zubčić je također fizički predisponiran. Dobro je kondicijski pripremljen i vrlo je eksplozivan.