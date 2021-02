Krajač: I Međunarodni olimpijski odbor pomaže da na Banovini sport održimo na životu

Zahvaljujući Hrvatskom olimpijskom odboru, prvenstveno predsjedniku Zlatku Mateši i šefu Ureda za programe lokalnoga sporta Siniši Krajaču, sportska Banovina dobit će milijun i 436 tisuća kuna u svrhu obnove potresom uzdrmanih sportskih objekata odnosno održavanja na životu sporta u tom potresom ugroženom području.

Ta pomoć koordinirat će se preko Zajednice sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije, koja je i predlagač korisnika, i Hrvatskog olimpijskog odbora ali i županijskim Stožerom civilne zaštite.

U tu svrhu, pod nazivom "Prijatelji na djelu", otvoren je poseban donacijski žiro-račun u cilju potpuno transparentnoga uvida u korištenje ovih sredstava.

Izdvojeno gledano, trenerima, sportašima, sportskih djelatnicima i klubovima iz potresom pogođenih područja bit će donirano 330 tisuća kuna, a najviše doniranog novca otići će, razumljivo, na infrastrukturno preživljavanje sporta u razrušenoj Petrinji.

Pored obnove hrvačke dvorane, a Petrinja je jedna od kolijevki hrvanja u Hrvatskoj, na koju će otići 296.150 kuna, još veće svote bit će utrošene na dva montažno-demontažna objekta u kojima bi petrinjski sport trebao preživjeti prvih 18 mjeseci trajanja obnove.

Tako će za najam montažnog objekta za 2021. i 2022. godinu, koji će na 375 četvornih metara koristiti gimnastičari, biti utrošeno 418.400 kuna, dok će "podstanarstvo" u višenamjenskoj sportskoj dvorani - također montažnom objektu i to od 200 četvornih metara - stajati 327.080 kuna. A ti objekti u funkciji bi trebali biti već od 5. ožujka.

Sredstva su to prikupljena sa raznih strana, a najvećim dijelom iz Međunarodnog olimpijskog odbora u čiji je ured, da bi zamolio za financijsku intervenciju, osobno nazvao predsjednik HOO-a Zlatko Mateša.

- MOO je već uplatio 75 tisuća dolara, a ukupno će donirati 175 tisuća dolara, a ja već krajem ožujka moram poslati prvo izvješće na što su ta sredstva utrošena. Jasno je njima da se s tim novcem ne može izgraditi stalan objekt već da su to "vatrogasna" sredstva da bi djeca i odrasli sportaši nastavili svoje aktivnosti.

Pored već spomenutog najma sportskih objekata, tih 175 tisuća dolara biti utrošeno i u nabavku sportskih rekvizita i opreme, najam vozila za prijevoz sportaša i trenera na treninge i natjecanja, za pripreme sportaša, na informatičku opremu nužnu za funkcioniranje klubova te na trenere, sportaše i sportske djelatnike - ističe Siniša Krajač i naglašava:

- Treba svakako pohvaliti Pericu Bukića, izvršnog dopredsjednika Hrvatskog vaterpolskog saveza koji je pokrenuo akciju uključivši i vaterpolske reprezentativce i veterane i prikupio preko 100 tisuća kuna. Oni su pomogli jednom svom vaterpolistu koji je ostao bez doma, a većinu sredstava uplatili su za obnovu hrvačke dvorane. Isto tako, treba reći da je među prvima na ovaj račun sredstva uplatio Crnogorski olimpijski odbor.

Na pitanje zašto se nije išlo odmah u obnovu gimnastičke dvorane, odgovor je logičan, kaže Krajač:

- Petrinjska gimnastička dvorana naslonjena je na zgrade koje su u vrlo lošem stanju pa se može dogoditi da mi obnovimo dvoranu, a da se na nju uruše dijelovi krovova susjednih zgrada. I zato u ovih 18 mjeseci idemo na montažno rješenje. Mi nemamo vremena čekati da te zgrade budu srušene jer želimo da djeca imaju gdje ići na sport što prije.

Nažalost, ovu akciju plemenitih namjera prati i jedna regulativna nelogičnost.

- U dopuni pravilnika Porezne uprave stoji da su oslobođeni PDV-a svi oni koji doniraju za potresom pogođena područja na Banovini, no to se odnosi samo na one koji su u sustavu PDV-a što, recimo, naši sportski klubovi nisu. Srećom, mi to kao Hrvatski olimpijski odbor jesmo i to bi nam moglo olakšati i povećati pomoć, na taj iznos, za kojih 300 tisuća kuna što je, primjerice, cijena obnove hrvačke dvorane.

Već u ponedjeljak bi trebale stići montažne dvorane, pa se transfer doniranih sredstava, kojeg će ovjeriti glavni tajnik HOO-a Josip Čop, očekuje narednih dana.