Konjuh protiv Bugarke za nastup na glavnom turniru Wimbledona

Jedina preostala hrvatska predstavica u kvalifikacijama Wimbledona, Dubrovčanka Ana Konjuh (WTA - 129.), u četvrtak je stigla na korak do plasmana u glavni ždrijeb trećeg teniskog Grand Slam turnira u ovoj godini, pobijedivši u drugom kolu Ruskinju Varvaru Fink (WTA - 197.) sa 6-0, 5-7, 6-3.

Anina suparnica u zadnjem kvalifikacijskom kolu bit će 33-godišnja Bugarka Cvetana Pironkova (WTA - 103.) koja je prije 11 godina u All England Clubu stigla do polufinala.

U međuvremenu je postala majka, a u povratničkom nastupu na prošlogodišnjem US Openu, nakon pet godina izbivanja s tog turnira, probila se do četvrtfinala iz kvalifikacija.

U petak (11 sati) će u Wimbledonu biti napravljen ždrijeb glavnog turnira u muškoj i ženskoj konkurenciji. Među tenisačima će jedini hrvatski predstavnik biti Marin Čilić, a u ždrijebu tenisačica trebale bi se naći Petra Martić i Donna Vekić.

Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL French Open Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - May 30, 2021 Croatia's Ana Konjuh reacts during her first round match against Belarus' Aryna Sabalenka REUTERS/Sarah Meyssonnier SARAH MEYSSONNIER

Trenutačno peti tenisač svijeta, Austrijanac Dominic Thiem otkazao je nastup na ovogodišnjem Wimbledonu zbog ozljede desnog zapešća koju je zadobio ovoga tjedna tijekom nastupa na turniru na Mallorci.

Thiem je objavio kako zbog te ozljede neće moći igrati nekoliko tjedana.

"Učinit ću sve što mi liječnici kažu kkao bih se oporavio što je brže moguće. Rekli su mi kako neću moći igrati nekoliko tjedana. Žao mi je što ipak moram odustati od nastupa na turnirima u Wimbledonu, Hamburgu i Gstaadu koji su mi vro važni", objavio je Thiem.

Thiem se ozlijedio krajem prvog seta dvoboja protiv Francuza Adriana Mannarina pri svom vodstvu od 5-2.