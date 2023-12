Kondicijski trener iza važnih naših olimpijskih medalja ima najuspješniji klub u Hrvatskoj

Zadarski atletski klub Fortius osnovao je 2018. godine Edi Stipić, bivši skakač u dalj, koji je posljednjih godina kao kondicijski trener sudjelovao u brojnim uspjesima najboljih hrvatskih jedriličara, uključujući i olimpijsko zlato Šime Fantele i Igora Marenića iz Rio de Janeira 2016. Sada Stipić radi s braćom Fantela, koji ciljaju medalju na Olimpijskim igrama u Parizu sljedeće godine.

– Zapravo sam se u jedrenju pojavio 2003. kada sam bio kondicijski trener Tomislava Bašića i Petra Cupaća i tada su oni upravo Fantelu i Marenića izbacili s Olimpijskih igara u Ateni. To je vjerojatno bila moja ulaznica u njihov tim devet godina kasnije – rekao je Stipić.

Atletičari su traženi i cijenjeni kondicijski treneri u svijetu sporta, no Edi Stipić ipak nije otišao iz hrvatske atletike. Sve uspješniji AK Fortius dokaz je da je njegov povratak matičnom sportu bio pun pogodak.

– Ideju za pokretanje kluba zapravo mi je dao moj sin dok sam radio u vaterpolskom klubu Zadar jer sam shvatio da treniram jako puno djece, a ne treniram svoje, nakon što me godinu dana prije u atletiku vratio paraatletičar Vlado Gašpar. Počeli smo s grupom od 40 djece, pri čemu sam prvo mislio ostati samo pri skokovima i sprintu, no vrlo brzo uvjerili su me da to treba proširiti i da moram napraviti pravi atletski klub. U to vrijeme moja bivša atletičarka Ina Bogut, tada Ostojić, vratila se u atletiku i pridružila mi se. Nakon toga je uslijedio bum, svake godine imali smo jednog ili dva trenera više i danas ih imamo sedmero – kaže Stipić.

U svega pet godina postojanja AK Fortius postao je vrlo bitan klub na atletskoj karti Hrvatske, a i ambicije trenera i atletičara sve su veće.

– To je danas jedna jako zanimljiva atletska priča jer mi smo, tvrdim, trenutačno najbolji klub u Hrvatskoj koji postoji tako kratko, ali i najuspješniji klub u zimskoj sezoni koji nema pristup dvorani. Mislim da bi sada bilo vrijeme i za poneku europsku juniorsku ili mlađejuniorsku normu, a bio bih jako zadovoljan kada bi ovaj klub u sljedećih deset godina osvojio neku mlađejuniorsku ili juniorsku europsku ili svjetsku medalju. Nešto više u Zadru će biti jako teško postići jer naša će djeca vrlo vjerojatno otići dalje na školovanje ili će se jednostavno morati zaposliti.

AK Fortius očekuje da će uskoro biti važniji faktor i pri raspodjeli gradskog novca namijenjenog sportu. Iako su u klubu u vezi s time vrlo realni i strpljivi.

– Ovo je prva godina u kojoj bi nas Grad trebao više financijski prepoznati. Mi smo ispunili sve uvjete koji su traženi i ja smatram da kao klub jako dobro kotiramo u gradu. Ne možete preko noći mijenjati one koji su tu 60-ak godina. Mislim da treba čekati svoj red i nastaviti raditi. No mislim i da nismo oštećeni i da se Grad trudi koliko je moguće ispratiti rad našeg kluba. Dobivamo sredstva maksimalno koliko ih možemo dobiti. Imali smo određeni animozitet u gradu, ali mislim da smo sada pokazali da nikoga ne ugrožavamo, nego da samo podižemo standarde – kaže Stipić i pojašnjava zašto klub zaslužuje status koji on misli da bi trebao imati:

– Naš se klub zove Fortius. Mi radimo jako puno na svim aspektima kluba, nismo u nekoj rutini i stalno se dokazujemo. Imamo jako dobar odaziv djece i dosta velik broj trenera, njih sedam. Imamo specijaliste za prepone, za sprinteve, za skokove i za štafete. Vrlo često radimo izvan vremena predviđenog za treninge i često organiziramo večernje treninge da okupimo djecu. Sve kategorije rade zajedničke štafetne treninge i nama bude i po 60 djece navečer na treningu. Svi treneri poznaju svu djecu s kojom rade, a najveći broj članova koji smo imali bio je 250. Sada je taj broj nešto iznad 200 – zaključio je Stipić.