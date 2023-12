FOTO Čuveni sportaš bio je na rubu smrti, opaka bolest ga je pojela: 'Netko je umro da bih ja živio'

Bivši engleski nogometaš Kieron Dyer (45) dobio je šansu za novi život. Prije nekoliko mjeseci bivša zvijezda Newcastlea bila je na samrti, jetra mu je otkazivala, ali dobio je novu šansu jer se pojavio donor koji mu odgovara i život mu je spašen u posljednji trenutak. Kieron Dyer je nakon završetka igračke karijere prošao kroz pakao.

GALERIJA Manchester City upao je u rezultatsku krizu

Zbog bolesti jetre došao je do ruba smrti, no spas je stigao u posljednji čas. Dyer još uvijek plače zbog svega. Ne može da se pomiri s činjenicom da je neko umro da bi on živio.

- Činjenica da je neko drugi mrtav i da ja zbog njega živim, nešto je što još uvijek ne mogu prihvatiti. O tome dosad nisam želio pričati jer me takve misli okupiraju svaki dan. 99 posto populacije ima samo jednu šansu za život, ja imam dvije - izjavio je Dyer za britanski Daily Mail.

VEZANI ČLANCI:

- Imam taj teret da živim svoj život ispravno i da učinim ljude oko sebe ponosnima. Ljudi već kažu da vide razliku u mom ponašanju. Želim iskoristiti svaki dan. Pobrinut ću se da nikada ne ugrozim svoju jetru - obećao je bivši član Gordog Albiona.

Njegovo tijelo je dobro prihvatilo presađenu jetru. Redovno ide na liječničke preglede, konačno može voziti auto i gledati svog 12-godišnjeg sina Codya kako igra nogomet.