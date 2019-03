Kolinda Grabar-Kitarović objavila novu poruku Daliću i igračima

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović uživo je u nedjelju u Budimpešti pratila kvalifikacijski dvoboj za EURO između Mađarske i Hrvatske.

Sudeći prema fotografijama, 2:1 poraz ju je silno rastužio, međutim ne i slomio. Na Facebooku je koju minutu nakon utakmice objavila kratku i jasnu poruku: Dragi Zlatko, dragi Vatreni, uvijek s vama, uvijek vjerna! Vaša Kolinda.

Predsjednica ovog puta nije komentirala taktiku, premda je Dalića nakon utakmice s Azerbajdžanom savjetovala da moramo igrati agresivnije:

- Bilo je OK. Do nedjelje će se oni bolje uigrati. Vjerujem da će biti bolja i dinamičnija utakmica. Vidjeli ste da smo bili dominantni, a oni su od dvije šanse iskoristili jednu. Mislim da je previše igrača bilo u zaleđu, u poleđini, na sredini terena de facto. Ja bih ih više isturila u napad. Mislim da trebamo biti agresivniji, a znate kako ja mislim: 'No risk, no profit'. Treba nekad malo i riskirati - kazala je po svršetku utakmice u četvrtak Grabar-Kitarović.

