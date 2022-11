Koliko biste ponudili: Prodaje se pobjednička formula Michaela Schumachera

Ferrari s kojim je Michael Schumacher ostvario pet pobjeda u utrkama tijekom sezone Formule 1 2003. godine, kada je osvojio naslov svjetskog prvaka, bit će na aukciji sljedećeg tjedna u Ženevi, objavila je u petak aukcijska kuća Sotheby's.

Crveni Ferrari "Chassis 229" s kojim se Schumacher devet puta utrkivao mogao bi postići cijenu do 9,4 milijuna dolara, tvrde prodavači.

- Poseban je jer je ovaj automobil jedan od samo četiri automobila s više od četiri pobjede u povijesti Ferrarija, a posebno s jednim od najvještijih vozača svoje generacije, Michaelom Schumacherom - rekao je Vincent Luzuy, izvršni pomoćnik direktor prodaje RM Sotheby's.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS The Ferrari F2003 GA chassis number 229 with which Formula One F1 driver Michael Schumacher won his sixth World Championship title is seen during a preview at Sotheby's before the auction sale where it is estimated to fetch between 7,500,000 and 9,500,000 CHF, in Geneva, Switzerland, November 4, 2022. REUTERS/Denis Balibouse Photo: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Rekao je da su ciljno tržište kupci trkaćih automobila, budući da je automobil "spreman za stazu", kao i kolekcionari umjetnina.

Njemački vozač u prosincu 2013. doživio je tešku ozljedu mozga na skijanju, od koje se dan-danas oporavlja.

