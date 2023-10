Kazahstanski boksač Janibek Alimkhanuly, WBO prvak u srednjoj kategoriji, preoteo je IBF pojas od Nijemca Vincenza Gualtierija sudačkim prekidom u 6. rundi u američkom gradu Rosenbergu.

U 5. rundi, snažan lijevi aperkat nakon serije direkta natjerao je 30-godišnjeg Nijemca da posustane po prvi put, a u sljedećoj rundi, još jedan aperkat pogodio je Gualtierija, koji je zatim primio nekoliko krošea prije nego što je sudac zaustavio borbu.

​Oba borca ​​su bila neporažena u ovoj borbi za ujedinjenje dva svjetska pojasa u srednjoj kategoriji. Ali Alimkhanuly, koji sada ima 15 pobjeda, uključujući 10 nokauta, deklasirao je Gualtierija (21 pobjeda, 1 poraz, 1 neodlučeno) i nametnuo se kao novo lice ove kategorije.

Kazahstanac, star 30 godina, slijedi stope svog slavnog sunarodnjaka Gennadyja Golovkina, posljednjeg boksača koji je ujedinio naslov svjetskog prvaka u srednjoj kategoriji.

"To je moj stil, to je kazahstanski stil, i to je ono što ću nastaviti raditi. Želio bih osvojiti druga dva pojasa, nadam se da ću dobiti priliku", rekao je Alimkhanuly nakon svoje pobjede, obraćajući se nositeljima ostalih pojaseva Jermallu Charlu (WBC) i Erislandyju Lari (WBA).