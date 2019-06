Katalonci potvrdili: Luka Cindrić je novi igrač Barcelone

Hrvatski rukometni reprezentativac Luka Cindrić prešao je iz poljskog Kielcea u španjolskog prvaka Barcelonu - rekao je Barcelonin trener Xavi Pascual.

- Da, doveli smo ga, no o tome ćemo govoriti nakon ovog vikenda kada nam prođe Final Four - rekao je Pascual za katalonsku radijsku postaju RAC1 a onda je to ponovio i novinarima u Kölnu.

Cindrić, 25-godišnji srednji vanjski igrač, ima s Kielceom ugovor do ljeta 2021. godine no zatražio je odlazak. U Barceloni na poziciji srednjeg vanjskog igraju islandski igrač Aron Palmarsson i 38-godišnji španjolski igrač Raúl Entrerríos. Entrerríos bi iduće sezone trebao završiti igračku karijeru.

Predsjednik poljskog kluba Bertus Servaas prošli je tjedan bio potvrdio da je Cindrić na korak do odlaska u Barcelonu.

- U svojoj ekipi ne želim imati igrača koji ne želi igrati za Kielce. Pregovori su gotovo završili - bio je rekao Servaas za internetsku stranicu Stregspiller specijaliziranu za rukomet.

Demantirao je novinske napise prema kojima bi transfer iznosio 4 milijuna eura.

„Da mi je netko za njega ponudio taj iznos, ja bih ga osobno idući dan posjeo na avion. U ovim trenucima, u rukometu, najveći iznosi su od 1,5 milijuna eura do 2 milijuna eura. Sve ostalo je montaža medija“, rekao je.

