Hrvatska je pred velikim izazovom: 'Imamo adute i igrače, a u svemu treba i malo sreće'

U Zagrebu se okupila muška hrvatska košarkaška reprezentacija koju u ovom tjednu čekaju prve dvije utakmice kvalifikacija za EuroBasket 2025. protiv Francuske u Brestu (23.2., 20.30 sati) i protiv Cipra u Rijeci (26.2., 20 sati), a u utorak su medijima na raspolaganju bili izbornik Josip Sesar i novopečeni kapetan Mario Hezonja.

Sa posljednjeg izbornikovog popisa, na kojem su se našla šesnaestorica košarkaša, u Zagrebu se nisu pojavili kapetan Zadra Marko Ramljak te najbolji igrač i strijelac Zadra Luka Božić, a Sesar je u utorak otkrio razlog za njihove izostanke i tijek komunikacije.

GALERIJA Hrvatski košarkaši uvjerljivo svladali Irsku 89-42

"Ramljak je prije mjesec dana imao jako nezgodnu distorziju zgloba i s njime sam od prvog dana u kontaktu. Zadnji je naš razgovor tekao na način da on nije 100 posto spreman, a igramo protiv Francuza koji su atletski iznimno moćni pa smo došli do zajedničkog zaključka da će ovaj ciklus preskočiti. Što se tiče Luke Božića, smatram da tu ne postoji "slučaj". Čovjek ima problem, trebao je operaciju, a kasno sinoć smo dobili 'mail' da je pod antibioticima i na poštedi tjedan dana. Što se mene tiče, tu je ta priča završena za ovaj ciklus, a dalje ćemo biti u kontaktu", izjavio je izbornik te otkrio da je za Božića imao posebne taktičke zamisli:

"Mi se u Hrvatskoj nemamo pravo odreći niti jednog igrača. Imao sam uspostavljena dva-tri napadačka seta za njega, no ispostavio se taj problem sa zubom, a kada bude tu moći ćemo pričati o taktičkim detaljima za njega."

Najveći dio reprezentativaca se u Zagrebu okupio već u nedjelju, a postava je kompletirana u utorak, kad se priključio i novi kapetan Mario Hezonja, koji je u nedjelju s Realom osvojio španjolski Kup. Onime što su njegovi izabranici do sada napravili u pripremama za sraz s Francuzima, izbornik je zadovoljan. "Momci su željni, dobro rade. Obnovili smo znanje prošlog ljeta s taktičkim postavkama. Imamo tri-četiri nova igrača koji se u to moraju uklopiti, a ostali im pomažu." Sesar je posebno istaknuo važnost dobrog ozračja unutar momčadi.

VEZANI ČLANCI:

"I kad sam preuzeo reprezentaciju, rekao sam da je bitna atmosfera i način kako se ophode jedan prema drugom, ujedno i način kako se nosi hrvatski dres. To je ono što nam je svima obaveza i čast. Vidim da su momci i inače konstantno u kontaktu, skupina je to dobrih i poštenih momaka. Što se tiče igre, nekad je malo bolje, nekad malo lošije, no ponašanjem i odnosom prema radu su pokazali da pripadaju reprezentaciji. Možemo reći i da je posljedica svega toga bio dobar rezultat prošlog ljeta."

Francuska je prvi favorit skupine E, ali Hrvatska u Brest ide po moguće iznenađenje.

"Francuska je moćna, atletska momčad koja ima deset euroligaških igrača i dva iz Eurokupa. Bit će teško, a dobio sam i informaciju da je dvorana rasprodana. Moramo imati svoj ritam utakmice, ne gubiti glavu u trenucima kada dolazi do propadanja, što duže ostati u utakmici, i ako se ukaže prilika, uzeti bodove. Mislim da imamo svoje adute i igrače koji to mogu iznijeti, a u svemu tome treba imati i malo sreće", zaključio Sesar.

Jedan od najvažnijih Sesarovih oslonaca u ovom hrvatskom sastavu bit će Mario Hezonja koji će po prvi put nastupiti s kapetanskom vrpcom na reprezentativnom dresu. "Ne opterećujem se s takvim stvarima, ali to je velika stvar za moju obitelj i stoga mi je jako drago. Uvijek je trebalo biti primjer, i sa 16, 17 i 18 godina, uvijek sam nastojao biti takav na terenu. Sada sam i u zrelijim godinama i treba biti vođa na terenu i van terena."

VEZANI ČLANCI:

Hezonja je kratko analizirao suparnike u skupini. "Vidio sam da su Francuzi objavili da su prvi favoriti. Bosni će, čini mi se, sada nedostajati nekoliko igrača, no kada budemo mi igrali s njima bit će kompletniji. Treba biti maksimalno spreman, nemamo se mi koga bojati, ni misliti o drugim ekipama", rekao je Dubrovčanin, koji će dan uoči dvoboja s Cipranima u Rijeci proslaviti 29. rođendan.

"Treba biti fokusiran i ići po pobjede protiv svih. Sjajna atmosfera se od prošle godine nastavila. Drago mi je da su svi dobri u svojim klubovima i da su se svi odazvali da ponovimo rezultat od prošle godine i idemo na bolje, što je, na kraju, naš cilj", zaključio je Hezonja.

Nakon prva dva kola, do sljedećih kvalifikacijskih utakmica proći će devet mjeseci, u kojima će Hrvatska odigrati kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre u Parizu, a u slučaju trijumfa u Pireju, nastupit će i na olimpijskom turniru. Drugi krug kvalifikacija, u kojima će ponovno na rasporedu biti dvije utakmice, na rasporedu je 21. i 24. studenog, a tada će hrvatskim košarkašima dvaput suparnik biti reprezentacija Bosne i Hercegovine. Kvalifikacije će biti zaključene u veljači 2025., kad će Hrvatska biti domaćin Francuskoj i gostovati na Cipru. Dvije najbolje reprezentacije iz ove skupine plasirat će se na završni turnir uz reprezentaciju Cipra, koji je jedan od sudomaćina.

VIDEO Bivši NBA igrač Gordan Giriček o teškom periodu u svojoj karijeri: 'Sjeo sam na kauč i plakao'