Kapetan Croatije: 'Teren nije bio toliko loš. Igrali smo i po većem blatu. Navikli smo'

Snimke drugoligaške utakmice između Croatije iz Zmijavaca i Zrinskog iz Jurjevca obišle su internet. Rezultat je bio izrazito neposeban, remi bez pogodaka. Igra nije ponudila kojekakve majstorije ili posebne trenutke. Ono što jest zapelo za oko je izrazito loše stanje terena na kojem se igralo. Natopljen vodom i izbrazdan, nogometaši su igrali u blatu do grla.

Poseban se trenutak dogodio na samome isteku sudačke nadoknade kada je za domaću momčad dosuđen penal. Međutim, sudac u blatu nije mogao pronaći bijelu točku, a gostujući su se igrači su "zasukali rukave" i dali se u kopanje po blatu golim rukama ne bi li otežali izvođenje kaznenog udarca.

Sudac ih je na koncu sve potjerao i koracima izmjerio udaljenost od gol linije do mjesta s kojeg bi se trebao izvesti penal. Gostujući vratar je obranio udarac te je cijela blatnjava eskapada završila bez pogodaka. Zrinski se i dalje nalazi na prvome mjestu ljestvice s pet bodova više od drugoplasiranog Šibenika. Croatia je sedmome mjestu.

"Veliki problem je što je dopušteno da se po takvim uvjetima utakmica odigra, ali situacija s kišom nije ni danas ništa bolja, tako da odgoda ne bi puno pomogla, pogotovo kad znamo da nas uskoro čeka treći krug natjecanja, a sustav je takav da se nakon dva kruga određuju parovi za treći, pa se sve utakmice moraju odigrati kako bi se mogla formirati ljestvica. Nemamo samo mi problem s terenom, u zadnjih par kola odigrane su utakmice i u Vukovaru i u Dugopolju... u sličnim uvjetima, po velikoj kiši i blatu. Ne bih želio da se upire prstom u nas kad su i drugi tereni u sličnom, pa i uz gorem stanju", rekao je predsjednik Croatije Mirko Gudelj za 24 sata .

"Klub i teren su u vlasništvu općine, mi tu možemo nešto zakrpiti i popraviti, ali ne previše. Došlo je vrijeme za kompletnu rekonstrukciju, a koliko znam načelnik Mijo Šuto je u suradnji s upravom kluba izradio projekt za sanaciju i radovi bi trebali krenuti odmah nakon zadnjega kola. U planu je rekonstrukcija glavnog terena i izgradnja pomoćnog, jer bez odgovarajućih uvjeta nećemo dobiti licencu za sljedeću sezonu", rekao je o terenu starom gotovo tri desetljeća.

Kapetan Croatije, Mijo Šabić, kaže da teren zapravo nije toliko loš koliko se to činilo putem ekrana.

"Tri dana padala je kiša i teren je bio natopljen, ali na površini je bio ok. Mi koji duže igramo u ovom rangu natjecanja navikli smo na takve terene. Meni je to pod normalno, moraš se naviknuti na takve stvari... Najgore je bilo u kaznenom prostoru i oko bijele točke, a sve ostalo je bilo kao i na većini drugih terena, nije to samo u Zmijavcima. Igrao sam ja i po većem blatu, i po snijegu, teško je, ali kao nama tako i njima. Sad čujem da se oni kao nešto žale na teren, pa što se oni imaju žaliti, oni niti ne igraju na svom terenu. Uostalom, mi smo propustili priliku, promašili smo penal za pobjedu", rekao je Šabić.

