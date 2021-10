Kao mala igrala je nogomet s dečkima, a sad je najmlađa izbornica u Hrvatskoj!

U Velikoj Gorici okuplja se ženska nogometna reprezentacija koju uskoro očekuju dvije kvalifikacijske utakmice za odlazak na Svjetsko prvenstvo koje će se 2023. godine održati u Australiji i Novom Zelandu. Hrvatska će u ovom ciklusu odigrati obje utakmice u gostima, prvo u Italiji 22. listopada, te protiv Švicarske u Zürichu 26. listopada. Nakon dugo vremena došlo je do promjene na klupi reprezentacije. Umjesto Mate Prskala v.d. izbornice postala je Stella Gotal koja je s 28 godina postala najmlađa izbornica jedne seniorske reprezentacije u Hrvatskoj, a vjerojatno i u Europi.

Trenirala rukomet, tenis, karate...

Stella je u sustavu Hrvatskog nogometnog saveza od 2020. godine kad je postala izbornica U-17 reprezentacije. Kao mala trenirala je tenis, karate i rukomet. Kako je rođena u Ivancu, u rukometu se i najviše zadržala. Naime, u Ivancu je rukomet prilično popularan, posebice zbog profesora Canjuge koji je bio vrlo uspješan izbornik mlađih dobnih kategorija muškaraca, ali je i dugo godina bio izbornik ženske hrvatske rukometne reprezentacije. Eto, sada se Ivanec može pohvaliti da ima dva izbornika nacionalne vrste.

Nogomet je oduvijek igrala, i to s dečkima u kvartu. Umjesto pravih vrata imali su dvije cigle koje bi stavljali na cestu, a kada bi naišli automobili onda bi ih micali. U nogomet je ušla sasvim slučajno, na nagovor prijateljice Valentine koja ga je u to vrijeme već trenirala u Lepoglavi. Roditelji su se malo protivili Stellinim odlascima u obližnju Lepoglavu jer je oni nisu mogli voziti na treninge. Srećom, klub iz Lepoglave imao je organiziran prijevoz pa je Stella došla na prvi trening i ostala do danas. Prvo je igrala za kadetkinje, a potom za seniorke koje su se tada natjecale u Drugoj ligi. Ubrzo se klub plasirao u Prvu ligu, a Stella je jedno kratko vrijeme provela u Dinamu. Vratila se u Lepoglavu gdje je danas i trenerica. U Dinamu je igrala jer joj je to bilo zgodno s obzirom na to da je studirala na Kineziološkom fakultetu. U karijeri je igrala na desnom i lijevom bokom, a završila je kao vratarka. Ništa čudno jer je bila vratarka i u rukometu kad ga je trenirala.

Uzori Mourinho, Bišćan i Bjelica

Trenersku karijeru započela je na klupi kadetkinja Lepoglave, a u sezoni 2018./2019. preuzela je seniorke nakon što je s klupe otišao dugogodišnji trener Siniša Matuza. Jednom prilikom rekla joj je da joj je trenerski uzor Jose Mourinho od stranaca, te Igor Bišćan i Nenad Bjelica od hrvatskih trenera. Sigurno je bilo neobično iskustvo kada je u Lepoglavi počela trenirati igračice s kojima je do jučer igrala. Ponekad je u tim trenucima teško graditi autoritet, ali Stella se odmah od početka postavila kao trenerica koja zna što hoće.

U sljedeće dvije utakmice prema izboru Stelle Gotal Hrvatsku će predstavljati sljedeće igračice: Doris Bačić (Sporting), Ivana Kirilenko (Split), Janja Čanjevac (Split), Antonia Dulčić (Split), Fatjesa Gegollaj (Split), Petra Pezelj (Split), Katarina Pranješ (Split), Martina Taritaš (Dinamo), Maria Kunštek (Osijek), Izabela Lojna (Osijek), Anela Lubina (Osijek), Andrea Glibo (Sturm), Leonarda Balog (Pölten), Nika Petarić (Dinamo), Petra Bračević (Dinamo), Karla Jedvaj (Dinamo), Helena Spajić (Dinamo), Ana Filipović (Dinamo), Lea Zdunić (Dinamo) i Ana Jelenčić (Hellas Verona).

Nažalost, debitirat će protiv najjačeg suparnika u skupini, Italije, koja nas je uvjerljivo svladala u Karlovcu s rezultatom 5:0.