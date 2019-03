Kakvo ruganje s Realom: Pogledajte što mu rade na društvenim mrežama

Ako je točna informacija kojom raspolažu novinari portala AS, iza čelnika madridskog Reala besana je noć. Navodno su u klupskim prostorijama sastančili sve do dva sata iza ponoći ili, kako kažu zlobnici, sve do onog trenutka dok se nisu ispraznile madridske ulice pune gnjevnih navijača.

Navodno se na tom druženju raspravljalo o mnogim temama, ali ponajviše o novim imenima, kako na travnjaku, tako i na klupi.

U Solarija malo tko ima povjerenja da je u stanju voditi kraljevski klub, baš kao što je pitanje i mogu li ga ubuduće kao igrači na svojim leđima nositi momci poput Kroosa, Marcela, Isca, Balea...

>> Pogledajte što je rekao trener Bjelica uoči utakmice protiv Benfice

[video: 29804 / ]

Bilo kako bilo, Real je ispao iz svih utrka za trofejima, a voda je došla toliko do grla da pojedinci strahuju i od pada na peto mjesto u prvenstvu budući da Alaves kasni još uvijek dostižnih osam bodova.

Što će biti do svibnja, vidjet ćemo, baš kao što ćemo i morati pričekati do početka ljetnog prijelaznoga roka da spoznamo s kime to Real misli u neku bolju budućnost.

Realovi će se neprijatelji dotad naslađivati, baš kao što su to činili i u noći iza nas dok su slavili 4:1 pobjedu Ajaxa na stadionu Santiago Bernabeu.