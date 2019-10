Kakva senzacija s Otoka! Veliki Liverpool želi sjajnog igrača Dinama

Europski prvak Liverpool ovog ljeta nije bio rastrošan na tranfser tržištu. ‘Redsi’ su doveli nekoliko mladih igrača, ali oni će biti zalog za budućnost, a stigao je i vratar Adrian.

Ipak, Englezi bi trebali biti puno rastrošniji na zimu.

Liverpool Echo, medij koji je jako blizak momčadi s Anfielda, javlja kako je Jurgen Klopp pronašao tri igrača koja bi volio vidjeti u klubu. Liverpool ima maksimalni učinak u sedam kola dok Manchester City zaostaje čak pet bodova, a s trojcem kojeg želi dovesti proširio bi i već sada sjajnu širinu kadra.

Liverpool transfer rumours rated - David Neres, Salzburg star and Dani Olmo: Liverpool transfer rumours from around the web as David Neres, Dominik Szoboszlai and Dani Olmo are linked with a move https://t.co/UYN8LVDMEj pic.twitter.com/bDPvrnDa8q