Kako je Liverpool nadmudrio Barcu! Čudesan udarac iz kuta vrijedan finala

Nogometaši Liverpoola igrat će u finalu Lige prvaka. U uzvratnom polufinalnom susretu na Anfieldu Redsi su pobijedili Barcelonu s 4:0 i tako nadoknadili 0:3 iz prve utakmice.

Katalonci su tako drugu godinu u nizu ispali iz Lige prvaka. Strijelci za domaću momčad bili su Divock Origi (7., 79.) i Georginio Wijnaldum (54., 56.).

No posebno zanimljiv bio je drugi Origijev gol kojim je Liverpool došao do prednosti koja ga je odvela u finale. Alexander Arnold stavio je loptu na mjesto predviđeno za udarac iz kuta te je pokazao kao da će to prepustiti suigraču.

Udaljio se dva-tri koraka od lopte, a onda se brzo vrati i izveo udarac iz kuta. Barcelonini igrač nisu odmah shvatili što se događa, ali je zato sve dobro pratio Origi koji je neometano loptu smjestio iza Ter Stegenovih leđa za 4:0.

- To je bio instinkt. Jednostavno sam vidio priliku. Origi je svjetska klasa, zabio je dva gola. Do kraja života ću se sjećati ove utakmice - rekao je Arnold.

