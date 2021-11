Kakav gaf Zdravka Mamića! Nevjerojatno kakav je previd napravio rugajući se Hajduku

Nakon Hajdukovog poraza u Koprivnici oglasio se jučer tijekom večeri i Zdravko Mamić. U objavi na svom facebook profilu osvrnuo se na situaciju u Hajduku, naravno, na sebi svojstven način. Na način u kojem obožava kad je Hajduk na dnu, kad mu ne cvjetaju ruže, a onda mu on još malo "zasoli".

- Prije dva dana sam saznao da komunizam nije mrtav i da se u 2021. godini još uvijek donose petoljetke i to ni više ni manje na području uspjeha u sportu. Ne organizacije, ne financija, nego uspjeha. Razmišljao sam dugo da li da to komentiram ili ne, jer ne želim biti hejter, ali smatram da je to zbog velikog broja upita koje sam primio i edukacije mladih moja obveza. Za sve one koji žele biti uspješni u bilo kojem poslu poslušajte savjet od čovjeka koji je jedini obećao deset titula zaredom i obećano ostvario, te usput ostvario uspjehe kakve ovakvi planovi ne bi u 40 godina – manite se papira, odbora, samoupravljanja i planova, stvari se mijenjaju iz minute u minutu, svi vi odrasli na internetu to znate. Uspjeh dolazi samo ako ste onaj koji svoj posao živi 24 sata dnevno, 365 dana u godini! Kada taj uspjeh ostvarite, budite spremni da će vam ga sitne duše pokušati minirati i omalovažiti! Usudite se biti uspješni, usudite se biti vanzemaljci! Donošenje petoljetki o vremenskoj prognozi, količini UV zračenja i kvaliteti zraka pustite onima koji za to imaju vremena. - stoji u Mamićevoj objavi, u kojoj je još dodao i sliku izvanzemaljca.

Naravno, ismijavajući pritom Hajdukovo znamenito ispadanje od Gzire i naslov koji je prethodio utakmici: "Prije će izvanzemaljci sletjeti na Poljud nego će Gzira izbaciti Hajduk".

No, vratimo se mi Mamiću i njegovom spominjanju komunizma i petoljetke u kontekstu nove strategije Hajduka. A baš takvu jednu "petoljetku" imao je Mamić još dok je bio formalni gazda Dinama, još dok nije poput kukavice zbrisao od hrvatskog pravosuđa u Međugorje.

Tada, te 2016. godine, Dinamo je u suradnji s konzultantskom kućom Benchmark d.o.o. Izdao baš jednu strategijsku "petoljetku" koja se odnosi na razdoblje od 2016. do 2021. godine. I to vrlo opsežnu strategiju na 113 stranice, iz koje nije ostvareno niti 30 posto ciljeva. Recimo, jedan je cilj bio povećati prosječan broj gledatelja na 15.000 po utakmici, a GNK je u tom strateškom planu uspio optužiti Bad Blue Boyse, medije i politiku za gubitak od 100 milijuna kuna. Dinamovu "petoljetku" možete pročitati OVDJE.

Ali to u ovom kontekstu nije niti bitno. Bitno je da se Mamić iživljava nad Hajdukom zbog klupske strategije, a jedna ista takva rađena je u Dinamu prije točno pet godina, po njegovu naređenju. Očito je Zdravko Mamić, izmoren svim procesima koji se vode protiv njega, postao zaboravljiv. No, mogli su ga barem brat Zoran Mamić, ili današnji član Uprave Krešimir Antolić (tada direktor sigurnosti), koji su činili Radnu skupinu prilikom tog Strateškog plana, upozoriti da je u krivu, pa da izbriše taj jučerašnji post na facebooku. Jer, ako je komunizam i petoljetka sada u Hajduku, onda je od 2016. do 2021. bila i u Dinamu. A ustvari nije nigdje, jer najnormalnije je da klubovi donose strategijske planove, bilo petoljetke, šestoljetke, desetoljetke...

>> Pogledajte i kako je Zdravko Mamić pjevao hajdučku pjesmu