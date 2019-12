Juniori bez medalje na Svjetskom prvenstvu u Kuvajtu

Hrvatski juniori ostali su bez medalje na Svjetskom prvenstvu za vaterpoliste do 20 godina koje je završeno u glavnom gradu Kuvajta.

U borbi za broncu uspješniji od izabranika Joška Krekovića bili su Talijani i to s 9:6 (1:1, 2:2, 3:1, 3:2).

Hrvatska je tako opet ostala s “drvenom” medaljom, na prvenstvu je izgubila čak tri utakmice s najvećim rivalima: sa Srbijom u skupini, s Grčkom u polufinalu i s Italijom u dvoboju za treće mjesto.

Ponovio se Minsk

Kreković je s ovom generacijom vaterpolista (ili većinom njih) osvojio svjetsko zlato u Podgorici 2016., ali tada za igrače do 18 godina. No, na lanjskom EP-u do 19 godina, održanom u Minsku, također je bio četvrti. Tada su naši juniori u utakmici za broncu poraženi od Španjolaca s 8:9.

Prvaci su bili Grci od kojih su Hrvati u polufinalu izgubili s nevjerojatnih 0:8 (to je najteži poraz neke hrvatske vrste koji pamtimo, ispada da su Grci izvanzemaljci za nas). Možda je to moglo biti upozorenje nadležnima da Kreković ima problema sa psihološkom pripremom momčadi...

Ovako smo opet kiksali - u vaterpolu je to uvijek tako kad se ne osvoji medalja - i ova generacija igrača napušta juniorski staž bez prave satisfakcije. Neuspjeh je tim čudniji ako se zna da u reprezentaciji imamo i igrače koji su igrali utakmice Lige prvaka (Jurlina, L. Bajić, Žuvela, M. Vrdoljak, Kržić, Biljaka). Dakle, nije da su baš bez iskustva.

Previše tatinih sinova?

Opet je u našim redovima štekao napad s igračem više (3 od 12), zapucali smo i dva peterca (Penava i K. Kreković), pa nije pomoglo niti devet obrana (od čega jedan peterac) solidnog Jurline.

Ako nas pitate, čini se da je u reprezentaciji i previše tatinih sinova (Kreković, Vrdoljak, Bajić, Kržić). Ne kažemo da oni nisu kvalitetni i talentirani, ali malo ih je previše, treba valjda priliku pružiti i onima čiji očevi nisu bili poznati vaterpolisti.

U prilično nervoznom susretu, u kojem se suci Rus Sadekov i Grk Boudramis nisu najbolje snašli, naš je trener Kreković dobio žuti karton, a njegovi pomoćnici Mile Smodlaka i Ivan Rukavina prošli su još gore - isključeni su u 23. minuti. A pogotke za našu vrstu protiv Talijana postigli su: Penava (2), K. Kreković, M. Vrdoljak, L. Bajić i Solje.

Svjetski juniorski naslov (iz Beograda 2017.) obranili su Grci, pobijedivši u finalu Srbiju sa 6:4.

U susretu za peto mjesto Španjolska je uvjerljivo nadjačala Crnu Goru s 14:8. Sedma je selekcija SAD-a koja je pobijedila Japan s 19:14